Rapport: d’anciens camarades de classe disent que la représentante Madison Cawthorn a harcelé sexuellement des femmes à l’université

La représentante Madison Cawthorn (R-NC) s’adresse à la Conférence d’action politique conservatrice le 26 février 2021 à Orlando, en Floride. | Joe Raedle / Getty Images

Cawthorn a nié les allégations; plus de trois douzaines de personnes ont déclaré à BuzzFeed News qu’elles étaient vraies.

Plusieurs femmes qui sont d’anciennes camarades de classe de la représentante Madison Cawthorn (R-NC) ont présenté des allégations de harcèlement sexuel et d’inconduite contre le représentant, remontant à leurs jours ensemble au Patrick Henry College, selon un rapport de BuzzFeed News.

Le rapport décrit des cas où Cawthorn a touché et embrassé de manière inappropriée des femmes dans la petite école de Virginie, et les a emmenées seules pour des promenades «terrifiantes» dans sa voiture sur les routes de campagne autour du campus. Le rapport raconte également que Cawthorn a harcelé verbalement plusieurs de ses camarades de classe, les qualifiant d’insultes désobligeantes et de poser des questions sexuelles qui ont embarrassé les femmes chrétiennes et conservatrices.

Caitlin Coulter, un ancien camarade de classe de Cawthorn, a décrit à BuzzFeed une chevauchée déchirante dans la Dodge Challenger de Cawthorn, disant qu’il avait fait des «insinuations» et lui avait posé des questions sur sa bague de pureté, que Coulter interprétait comme une tentative de parler de sexe. Coulter a dit à BuzzFeed qu’elle avait éludé son interrogatoire jusqu’à ce qu’il se branle et revienne imprudemment sur le campus, Coulter s’accrochant à son siège pour plus de sécurité.

«C’était vraiment effrayant», a-t-elle déclaré à BuzzFeed. «Et je me souviens juste d’être très heureux de pouvoir rentrer chez lui en toute sécurité.

L’expérience était assez courante sur le campus que les assistants résidents de l’école ont commencé à avertir les jeunes femmes du campus de ne pas être seules avec Cawthorn dans sa voiture, rapporte BuzzFeed, bien qu’il ait passé un peu plus d’un semestre complet à l’école.

Cawthorn a été élu au Congrès du 14e district de Caroline du Nord à l’âge de 25 ans en novembre dernier, devenant le plus jeune membre du Congrès, ce qui remet son histoire chez Patrick Henry il y a à peine quatre ans. Cawthorn s’est rapidement fait un nom, comme l’ont fait tant de conservateurs modernes, grâce à la pêche à la traîne; tweeter, par exemple, «Cry more, lib», après avoir été projeté comme le vainqueur de sa course. Il a bouleversé le candidat préféré du président Donald Trump à la primaire, puis a remporté un siège au Congrès.

Tout au long de sa carrière politique, la véracité des déclarations de Cawthorn a été remise en question. Lors de sa campagne, il a souvent raconté comment il avait été accepté à l’Académie navale américaine avant un accident de voiture qui l’avait laissé paralysé de la taille vers le bas, une affirmation qui s’est avérée fausse. Cawthorn avait également l’habitude de parler d’entraînement pour les Jeux paralympiques sur sa page Instagram, ce que Sara Luterman de la Nation a rapporté le mois dernier était également faux.

Cawthorn a déclaré que les affirmations mises en lumière dans le rapport de BuzzFeed étaient fausses, faisant référence à des dénégations antérieures faites au cours de sa campagne selon lesquelles il avait jamais fait «quelque chose de sexuellement inapproprié».

«Ces questions ont été posées et répondues à plusieurs reprises au cours de la campagne. Les électeurs de l’ouest de la Caroline du Nord ont répondu à ces allégations en donnant à Madison Cawthorn une victoire de 12 points sur son adversaire », a déclaré le directeur des communications de Cawthorn et ami d’université Micah Bock à BuzzFeed.

Malgré le démenti de Cawthorn, BuzzFeed a corroboré les histoires de leurs sources par des entretiens avec plus de 20 anciens camarades de classe du membre du Congrès ayant connaissance des allégations.

Malgré ces allégations – qui, comme Bock l’a noté, existent depuis un certain temps – le représentant est l’une des étoiles montantes du Parti républicain dans l’ère post-Trump. Et il semble peu probable que des rapports crédibles de harcèlement sexuel altèrent sa position au sein du parti.

La crise identitaire républicaine post-Trump

Quelques minutes seulement après que le rapport de BuzzFeed ait été diffusé sur Internet, Cawthorn est apparu sur Fox News, affirmant que le Parti républicain avait une «grande base morale sur laquelle s’appuyer».

Madison Cawthorn était sur Fox News expliquant comment le Parti républicain doit trouver « une bonne base morale sur laquelle s’appuyer » quelques minutes après que BuzzFeed ait publié une histoire sur lui qui aurait harcelé des femmes à l’université https://t.co/XFNbWJWLWF pic.twitter.com/ONCbWiqBvY – Aaron Rupar (@atrupar) 27 février 2021

Cawthorn a poursuivi en disant qu’il espérait que sa présence au Congrès puisse aider le parti à atteindre une jeune génération d’électeurs qui ont une conception du GOP comme raciste et sectaire. «Nous sommes le grand parti de la tente», a-t-il déclaré dans une interview avec le réseau d’information conservateur depuis le parquet de la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC).

Mais plusieurs incidents récents révèlent à quel point une tâche importante peut être de changer les esprits des personnes ayant une perception négative des républicains.

Deux républicains – la représentante Marjorie Taylor Greene et le sénateur Rand Paul – ont été critiqués cette semaine pour avoir fait des déclarations haineuses et anti-trans, avec les commentaires de Paul lors d’une audience de nomination au Cabinet.

Samedi, le représentant Paul Gosar (R-AZ) a pris la parole à CPAC, critiquant le «racisme blanc», en disant: «Je veux vous dire, je dénonce… le racisme blanc», lors d’un panel. « Ce n’est pas approprié. » Gosar a fait ces commentaires pour tenter de se distancier d’une apparition vendredi à un événement différent organisé par le suprémaciste blanc et insurrectionnel du Capitole Nick Fuentes.

Cawthorn lui-même a pris la parole lors du rassemblement Trump du 6 janvier qui a déclenché l’insurrection, disant à la foule qu’il semblait y avoir «du combat». Il a déclaré plus tard que les actions des émeutiers étaient «méprisables», mais a défendu ses propos lors du rassemblement.

Certains démocrates ont accusé les républicains d’inviter le soutien des suprémacistes blancs, et d’autres ont dit qu’ils croient que certains de leurs collègues du GOP sont eux-mêmes des suprémacistes blancs. Un certain nombre de dirigeants républicains ont mis en garde contre le danger d’embrasser la suprématie blanche, et d’autres législateurs du GOP se sont prononcés pour permettre aux opinions marginales de devenir centrales dans le parti. Mais malgré ces avertissements, d’autres se sont alignés sur des personnalités comme les suprémacistes blancs – et ce faisant, il est difficile pour le GOP de devenir le grand parti décrit par Cawthorn.