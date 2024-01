Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du manga 2023-2030

Logo d’entreprise

Marché mondial du manga

Dublin, 24 janvier 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Le « Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du manga par type de contenu (imprimé, numérique), sexe (homme, femme), canal de distribution, genre, public, région et prévisions de segment, 2023-2030 » le rapport a été ajouté à ResearchAndMarkets.com offre.

La taille du marché mondial du manga devrait atteindre 42,2 milliards de dollars d’ici 2030 et devrait croître à un TCAC de 17,4 % entre 2023 et 2030. La croissance considérable du marché peut être attribuée à l’importance croissante des titres en tant que source principale de divertissement. Le manga est une forme japonaise de roman graphique qui peut être écrit par une personne ou un groupe. Certains titres célèbres incluent Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Blue Lock, One Piece, Naruto, etc.

Le large éventail de genres, tels que l’aventure, le fantastique, le thriller, la romance, la science-fiction, l’inspiration, l’éducation, etc., est principalement le moteur de la croissance du marché. En outre, la disponibilité de titres dans différentes langues accélère l’expansion du marché dans toutes les zones géographiques. Les communautés de fans en ligne et l’intérêt croissant des consommateurs pour les dessins animés stimulent de manière significative la croissance du marché. Les plateformes de streaming, telles que Netflix, Crunchyroll et Funimation, suscitent l’intérêt des téléspectateurs pour les dessins animés, ce qui entraîne une demande accrue à mesure que le public recherche du contenu original.

Plusieurs sociétés opérant sur le marché se concentrent également sur le lancement de divers titres nouveaux et fascinants pour acquérir un avantage concurrentiel. Par exemple, en janvier 2022, Kodansha LTD a annoncé le lancement numérique des 25 volumes de GTO : Great Teacher Onizuka. La société a également révélé son intention de publier numériquement les neuf volumes de la série de suivi GTO : 14 Days in Shonan.

Le marché devrait connaître une croissance significative en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, car il observe une tendance à la hausse en termes de popularité et de ventes. De plus, la promotion accrue des mangas et l’importance croissante des séries animées et des films basés sur le marché stimulent encore la croissance du marché. En 2022, Yen Press a annoncé le lancement de six nouveaux titres, à savoir Best Wishes ; Appelez le nom de la nuit, le Summer Hikaru est mort ; L’Autre Monde, La Méchante Stans the Heroes : Jouer l’antagoniste pour soutenir ses favoris ! ; Explorer le donjon ; et Rayons de soleil dans le ciel ; Mosaïque Kiniro.

Dynamique clé du marché

Analyse des moteurs du marché

Analyse des contraintes du marché

Points saillants du rapport sur le marché du manga

En termes de type de contenu, le segment imprimé devrait dominer le marché mondial en 2022. Cependant, la disponibilité croissante du numérique ainsi que l’augmentation des applications de lecture en ligne à l’échelle mondiale font que le segment numérique sera en tête du marché d’ici la fin de l’année. la période de prévision

Le segment des romances et des drames devrait connaître une croissance notable grâce à la disponibilité de contenus fascinants sur des romances idéales et des sujets sérieux de la vie.

L’augmentation de la demande de contenu adapté au public féminin est attribuée au nombre croissant de lectrices dans le monde et est susceptible de propulser la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance fulgurante entre 2023 et 2030 en raison de la prolifération croissante des mangas en tant que source de divertissement grand public.

Attributs clés:

Attribut de rapport Détails Nombre de pages 170 Période de prévision 2022 – 2030 Valeur marchande estimée (USD) en 2022 12,13 milliards de dollars Valeur marchande prévue (USD) d’ici 2030 42,2 milliards de dollars Taux de croissance annuel composé 17,4% Régions couvertes Mondial

Sujets clés abordés :

Chapitre 1 Méthodologie et portée

Chapitre 2 Résumé

2.1 Aperçu du marché

2.2 Aperçu du segment

2.3 Aperçu du paysage concurrentiel

Chapitre 3 Variables, tendances et portée du marché

3.1 Perspectives de la lignée du marché

3.2 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie

3.3 Dynamique du marché

3.3.1 Analyse des moteurs du marché

3.3.1.1 Demande croissante de romans graphiques à travers le monde

3.3.1.2 Pénétration croissante d’Internet et demande croissante de livres numériques

3.3.2 Analyse des contraintes du marché

3.3.2.1 Disponibilité de sources de divertissement alternatives

3.3.3 Défis du marché

3.3.4 Opportunités de marché

3.4 Outils d’analyse de l’industrie

3.5 Analyse du classement des entreprises clés, 2022

3.6 Marché du manga – Impact du COVID-19

Chapitre 4 Estimations du type de contenu et analyse des tendances

4.1 Analyse des mouvements de type de contenu et part de marché, 2022 et 2030

4.2 Estimations et prévisions du marché du manga, par type de contenu (en millions USD)

4.2.1 Imprimé

4.2.2 Numérique

Chapitre 5 Estimations des canaux de distribution et analyse des tendances

5.1 Analyse du mouvement des canaux de distribution et part de marché, 2022 et 2030

5.2 Estimations et prévisions du marché du manga, par canal de distribution (en millions USD)

5.2.1 Hors ligne

5.2.2 En ligne

Chapitre 6 Estimations des genres et analyse des tendances

6.1 Analyse du mouvement des genres et part de marché, 2022 et 2030

6.2 Estimations et prévisions du marché du manga, par genre (millions USD)

6.2.1 Action et aventure

6.2.2 Science-fiction et fantastique

6.2.3 Sports

6.2.4 Romance et drame

6.2.5 Autres

Chapitre 7 Estimations de genre et analyse des tendances

7.1 Analyse des mouvements de genre et part de marché, 2022 et 2030

7.2 Estimations et prévisions du marché du manga, par sexe (millions USD)

7.2.1 Homme

7.2.2 Femelle

Chapitre 8 Estimations d’audience et analyse des tendances

8.1 Analyse du mouvement du public et part de marché, 2022 et 2030

8.2 Estimations et prévisions du marché du manga, par public (millions USD)

8.2.1 Enfants et enfants

8.2.2 Adolescents

8.2.3 Adultes

Chapitre 9 Estimations régionales et analyse des tendances

Chapitre 10 Marché du manga – Paysage concurrentiel

Akita Publishing Co., Ltd.

Bilibili Comics Pte. Ltd.

Bungeishunju Ltd.

BON SOURIRE COMPANY, INC.

Groupe Hitotsubashi

Houbunsha Co., Ltd.

Société Kadokawa

Kodansha Ltd.

Nihon Bungeisha Co., Ltd.

Divertissement sept mers, Inc.

Shogakukan Inc.

Shueisha, Inc.

Médias VIZ

Presse sur le yen

