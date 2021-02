Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de l’eau embouteillée par produit, par région et par segment, 2021

TipRanks

Le milliardaire Ray Dalio parie sur 3 actions «Strong Buy»

Lorsque le financier milliardaire Ray Dalio fait un geste, Wall Street y prête attention. Dalio, qui a commencé à travailler sur le parquet de la Bourse de New York négociant des contrats à terme sur matières premières, a fondé en 1975 le plus grand fonds spéculatif au monde, Bridgewater Associates. 17 milliards de dollars, il a acquis un statut légendaire à Wall Street. Pour résumer son succès, Dalio a trois conseils pour les investisseurs. Tout d’abord, diversifiez-vous. Conserver un large éventail d’actions dans le portefeuille, provenant de plusieurs secteurs, est le moyen le plus sûr de bien investir. Deuxièmement, ne pensez pas que la hausse des marchés augmentera pour toujours. Il s’agit de la variation de Dalio sur une vieille scie dont les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs. Dalio vous dira que tous les bons rendements passés garantissent vraiment que les prix sont actuellement élevés. Et enfin, Dalio dit aux investisseurs: «Faites le contraire de ce que sont vos instincts.» Ou en d’autres termes, ne suivez pas le troupeau, car une telle réflexion conduit souvent à des résultats sous-optimaux. En recherchant l’inspiration de Dalio pour investir, nous avons utilisé la base de données de TipRanks pour savoir si trois actions que le milliardaire a récemment ajoutées au fonds représentent des jeux convaincants. Selon la plate-forme, la communauté des analystes pense que oui, tous les choix obtenant des notes de consensus «Strong Buy». Linde PLC (LIN) Le premier nouveau poste est à Linde, la plus grande société de production de gaz industriels au monde, que ce soit en termes de chiffre d’affaires ou de part de marché. Linde produit une gamme de gaz à usage industriel et est le principal fournisseur d’argon, d’azote, d’oxygène et d’hydrogène, ainsi que de gaz de niche comme le dioxyde de carbone pour l’industrie des boissons gazeuses. L’entreprise produit également des équipements de stockage et de transfert de gaz, des équipements de soudage et des réfrigérants. En bref, Linde incarne le dicton «diversifier» de Dalio. Le leadership de Linde dans l’industrie et les produits essentiels ont aidé l’entreprise à se remettre de la crise corona. Les revenus de la société ont glissé au 1S20, mais ont augmenté au second semestre, atteignant les niveaux pré-corona au T3 et dépassant ces niveaux au T4. En signe de confiance, la société a maintenu son dividende stable tout au long de « l’année corona », à 96 cents par action ordinaire – et dans sa récente déclaration au premier trimestre, Linde a augmenté le paiement à 1,06 $ par action. Cela annualise à 4,24 $ et donne un rendement de 1,7%. Le point clé ici n’est pas le rendement modeste, mais la confiance de l’entreprise dans la sécurité de ses positions, ce qui lui permet de maintenir un dividende stable à un moment où de nombreux pairs réduisent la participation aux bénéfices. Il n’est donc pas étonnant qu’un investisseur comme Dalio s’intéresse à une entreprise comme Linde. Le fonds du milliardaire a acheté 20 149 actions au cours du quatrième trimestre, d’une valeur de 5,05 millions de dollars aux prix courants. Évaluant Linde pour BMO, l’analyste John McNulty exprime sa confiance dans le rendement actuel de Linde. « LIN continue de mettre en œuvre sa stratégie de croissance pour générer une solide croissance des bénéfices à deux chiffres, notamment sans nécessiter une nouvelle amélioration macro-économique. À notre avis, le guide de 11-13% de la direction pour 2021 reste prudent en raison de ses projets à venir, de la poursuite des prix, des gains d’efficacité et des rachats solides avec son bilan et ses flux de trésorerie solides. De plus, la solide position du FCF leur fournit beaucoup de poudre sèche pour les fusions et acquisitions, les dé-caps, etc. groupe, même sur un marché cyclique, la plus grande société mondiale de gaz industriel », a déclaré McNulty. Conformément à ses commentaires haussiers, McNulty évalue LIN comme un achat, et son objectif de prix de 320 $ implique une hausse de ~ 28% pour l’année à venir. (Pour voir les antécédents de McNulty, cliquez ici) Les analystes de Wall Street sont largement d’accord sur la qualité de l’action de Linde, comme le montrent les 15 évaluations d’achat suréquilibrant les 3 prises. Cela donne à l’action sa cote de consensus d’analyste Strong Buy. Les actions sont au prix de 250,88 $ et leur objectif de cours moyen de 295,73 $ suggère qu’elles ont une croissance d’environ 18% à venir. (Voir l’analyse boursière LIN sur TipRanks) BlackRock (BLK) Next up est le plus grand gestionnaire d’actifs au monde. BlackRock a plus de 8,67 billions de dollars d’actifs sous gestion. La société est l’un des fonds indiciels dominants sur la scène financière américaine et a réalisé un chiffre d’affaires de 16,2 milliards de dollars l’an dernier, avec un bénéfice net de 4,9 milliards de dollars. Le récent rapport du quatrième trimestre de BlackRock montre sa force, dans la mesure où les chiffres le peuvent. Le BPA s’est établi à 10,02 $ par action, un gain séquentiel de 12% et un gain de 20% d’une année sur l’autre. Les revenus trimestriels de 4,8 milliards de dollars ont augmenté de 17% en glissement annuel. La ligne du haut de l’année complète a augmenté de 11% par rapport à 2019. BlackRock a réalisé tout cela alors même que la crise corona a aplati l’économie en 1S20. Au premier trimestre de cette année, BlackRock a déclaré son dividende trimestriel régulier et a augmenté le paiement de 13% à 4,13 $ par action ordinaire. Avec un paiement annualisé de 16,52 $, cela donne un rendement de 2,3%. La société a maintenu le dividende fiable au cours des 12 dernières années. Ne voulant pas rater une opportunité convaincante, le fonds de Dalio a appuyé sur la gâchette sur 19 917 actions, lui donnant une nouvelle position dans BLK. La valeur de ce nouvel ajout? Plus de 14 millions de dollars. Couvrant BLK pour Deutsche Bank, l’analyste Brian Bedell écrit: «Nous considérons les résultats 4T comme très bons avec de fortes entrées nettes à long terme sur ses produits que nous prévoyons de continuer malgré une sortie ponctuelle de 55 milliards de dollars de fonds de pension à bas frais. actifs de l’indice attendus au 1S21 dont mgmt. dit aurait un impact minimal sur les revenus des frais de base. De plus, les entrées nettes totales ont entraîné une croissance organique annualisée des frais de gestion de base de 13%, un record trimestriel, sur une croissance organique annualisée à long terme de 7%. Nous prévoyons que la croissance organique des frais de base dépassera la croissance organique des AuM d’ici 2021, grâce à un mix de flux orienté vers des produits à taux plus élevés pour le moment. » À cette fin, Bedell évalue BLK a Buy et son objectif de cours de 837 $ suggère que l’action a une hausse d’environ 18% devant elle. (Pour voir les antécédents de Bedell, cliquez ici) Le consensus des analystes raconte une histoire très similaire. BLK a reçu 6 notes d’achat au cours des trois derniers mois, contre un seul Hold – un signe clair que les analystes sont impressionnés par le potentiel de l’entreprise. Les actions se vendent 710,11 $, et l’objectif de cours moyen de 832,17 $ donne à l’action un potentiel de hausse de 17%. (Voir l’analyse boursière BLK sur TipRanks) AbbVie, Inc. (ABBV) AbbVie est un nom majeur dans l’industrie pharmaceutique. La société est le fabricant d’Humira, un anti-inflammatoire utilisé dans le traitement d’un large éventail de maladies chroniques, notamment la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn et le psoriasis. Les autres médicaments immunologiques de la société, Skyrizi et Rinvoq, ont été approuvés par la FDA en 2019 en tant que traitements du psoriasis et de la polyarthrite rhumatoïde, respectivement, et ont enregistré des ventes combinées de 2,3 milliards de dollars l’année dernière. AbbVie s’attend à ce que ces médicaments «comblent le manque» de bénéfices lorsque les brevets d’Humira expireront en 2023, avec un chiffre d’affaires pouvant atteindre 15 milliards de dollars d’ici 2025. Humira est actuellement le principal moteur du portefeuille d’immunologie d’AbbVie et fournit 19,8 milliards de dollars sur les 22,2 dollars du portefeuille. milliards de dollars de revenus annuels, et une part importante des ventes totales de l’entreprise. Pour l’ensemble de l’année 2020, dans toutes les divisions, AbbVie a enregistré un chiffre d’affaires de 45,8 milliards de dollars, avec un BPA dilué ajusté de 10,56 dollars. En plus de sa gamme anti-inflammatoire de haut niveau, AbbVie dispose également d’une «stabilité» de médicaments établis de longue date sur le marché. Par exemple, la société possède Depakote, un médicament anti-épileptique courant. AbbVie maintient également un pipeline de recherche actif, avec des dizaines de candidats médicaments en cours d’études dans les disciplines de l’immunologie, des neurosciences, de l’oncologie et de la virologie. Pour les investisseurs, AbbVie s’engage depuis longtemps à restituer les bénéfices aux actionnaires. La société a une histoire de 8 ans de maintenir un dividende fiable – et en croissance. Dans la déclaration la plus récente, faite ce mois-ci pour un paiement à effectuer en mai, AbbVie a augmenté le dividende de 10% à 1,30 $ par action ordinaire. À 5,20 $ annualisé, cela donne un rendement de 4,9%. Une fois de plus, nous examinons un stock qui incarne certains des conseils de Dalio. En appuyant sur la gâchette d’ABBV au quatrième trimestre, la société de Dalio a acheté 25 294 actions. À l’évaluation actuelle, cela vaut 2,66 millions de dollars. L’analyste de Leerink Geoffrey Porges couvre ABBV et est impressionné par la manière dont la société se prépare à la perte de l’exclusivité américaine sur son produit le plus vendu. «Entre la trajectoire de croissance du portefeuille de l’ex-Humira d’ABBV et un large portefeuille de catalyseurs sur des actifs à un stade précoce, intermédiaire et avancé, il est difficile de trouver une société biopharmaceutique mieux positionnée, même avec sa LOE imminente. ABBV est prêt pour 2023 et dispose de moteurs de croissance pour générer une croissance supérieure et inférieure à la moyenne du secteur avant (2021-2022) et après (2024-2028) 2023 », a déclaré Porges. Porges attribue à ABBV une note de surperformance (c’est-à-dire d’achat) et fixe un objectif de prix de 140 $ qui indique une marge de hausse de 33% sur un an. 