Rapport: Cuomo a utilisé à tort les ressources de l’État pour promouvoir un livre

ALBANY, NY (AP) – L’ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a utilisé de manière inappropriée les ressources de l’État pour un livre qu’il a reçu 5,1 millions de dollars pour écrire, selon un rapport d’un cabinet d’avocats.

La commission d’éthique de New York, bientôt dissoute, la Joint Commission on Public Ethics, a voté jeudi pour rendre le rapport public. Il avait sollicité l’enquête du cabinet d’avocats pour en savoir plus sur la manière dont l’accord du livre avait été approuvé et sur le rôle joué par la commission elle-même.

Le rapport indique que la commission d’éthique n’a pas réussi à s’affirmer comme une agence de surveillance contre le gouverneur et aurait dû demander plus d’informations au bureau de Cuomo.

Cuomo avait déjà écrit 70 000 mots de ce qui devait être un livre de 80 000 mots avant de soumettre une demande d’approbation par la Commission mixte d’éthique publique pour le livre en 2020.

Cela signifiait que Cuomo avait écrit et rendu public le livre à un moment où il interférait avec ses responsabilités de gouverneur dirigeant la réponse de l’État à la pandémie de COVID-19, selon le rapport.

En décembre, la commission a ordonné à Cuomo de remettre l’argent de son livre, “American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic”. Cuomo a déposé une plainte accusant la commission de violer ses droits et de faire preuve de partialité à son encontre.

La commission est dissoute par la gouverneure Kathy Hochul, comme Cuomo un démocrate, en raison de préoccupations concernant sa transparence et son indépendance. La commission est exemptée de la loi sur la liberté d’information et de la loi sur les réunions ouvertes, et elle est composée de 11 membres nommés par le gouverneur.

Le porte-parole de Cuomo, Richard Azzopardi, a déclaré que le rapport fournissait une mesure de justification en confirmant que le bureau du gouverneur avait fourni tout ce qui était requis par la commission pour approbation.

“Il y a de la poésie dans le fait que cette faible cascade – rédigée par le cabinet d’avocats même qui représente JCOPE dans notre procès – est le dernier acte de ce dinosaure incompétent et partial d’une bureaucratie”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le bureau du procureur général de l’État continue d’enquêter pour savoir si Cuomo a enfreint la loi en demandant à des membres de son personnel d’aider à écrire et à promouvoir son livre sur le leadership en cas de pandémie. Le bureau du procureur général Letitia James a déclaré vendredi que l’enquête, qui a débuté en avril 2021, se poursuit.

L’ancienne conseillère spéciale du bureau du gouverneur, Judith Mogul, a déclaré qu’aucune ressource de l’État n’avait été utilisée pour écrire le livre et que tout membre du personnel aidant l’ancien gouverneur sur le livre le faisait pendant son temps libre, dans une note de service rendant compte de ses interactions avec la commission d’éthique.

Le rapport indique que le livre soulève plusieurs problèmes éthiques, concluant que Cuomo “a abusé du pouvoir et de l’autorité de son bureau pour créer, commercialiser et promouvoir un énorme profit personnel”.

Maysoon Khan est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Maysoon Khan sur Twitter.

Maysoon Khan, L’Associated Press