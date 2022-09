Rapport : certains agents recenseurs qui ont falsifié des données n’ont pas été licenciés

Certains agents recenseurs qui ont falsifié des informations lors du décompte de 2020 n’ont pas fait refaire leur travail entièrement, n’ont pas été licenciés en temps opportun et, dans certains cas, ont même reçu des primes, selon le groupe de surveillance du département américain du Commerce.

Les conclusions publiées vendredi par le Bureau de l’inspecteur général soulèvent des inquiétudes quant à d’éventuels dommages à la qualité du décompte des effectifs une fois par décennie qui détermine le pouvoir politique et le financement fédéral,

Les étudiants hors campus des collèges et des universités ont probablement été sous-dénombrés puisque le recensement a commencé à peu près au même moment où les étudiants ont été renvoyés chez eux pour arrêter la propagation du COVID-19 en mars 2020, selon l’examen.

Lors du recensement de 2020, l’Associated Press a documenté des cas de recenseurs qui ont subi des pressions de la part de leurs superviseurs pour saisir de fausses informations dans un système informatique sur les maisons qu’ils n’avaient pas visitées afin de pouvoir clore les dossiers pendant les derniers jours du recensement.

Les superviseurs ont pu suivre le travail de leurs recenseurs grâce à des appareils mobiles que les recenseurs utilisaient pour enregistrer des informations sur le nombre de ménages, les caractéristiques démographiques et les relations entre les membres. En conséquence, les superviseurs recevaient des alertes lorsque des actions soulevaient des signaux d’alarme concernant l’exactitude, comme un recenseur enregistrant des données sur une maison alors qu’il était loin de l’adresse ou un recenseur menant une interview en quelques minutes seulement. À titre de contrôle de qualité, d’autres agents recenseurs ont été renvoyés dans les maisons pour réinterroger les résidents.

L’enquête de l’Inspecteur général a conclu que certaines alertes n’étaient pas correctement résolues, que certaines ré-interviews n’étaient pas correctement menées et que le travail de certains recenseurs dont le travail avait été signalé pour falsification de données n’avait pas été retravaillé pour en corriger l’exactitude. En fait, certains recenseurs dont le travail a été signalé pour falsifications ont reçu plus de cas, n’ont pas été licenciés et ont été réaffectés à d’autres opérations, selon le rapport.

Sur les 1 400 agents recenseurs qui ont été désignés comme des “échecs durs” en raison de questions sur l’exactitude de leur travail, seuls 300 ont été licenciés pour faute ou performance insatisfaisante, selon le rapport.

Le recensement est la plus grande mobilisation non militaire aux États-Unis. Les données recueillies lors du recensement déterminent le nombre de sièges au Congrès que chaque État obtient. Les chiffres sont également utilisés pour redessiner les districts politiques et distribuer 1,5 billion de dollars de dépenses fédérales chaque année. Pour cette raison, les sous-dénombrements peuvent coûter du financement aux collectivités.

Selon les règles du Bureau de recensement, les étudiants des collèges et universités auraient dû être comptés là où ils ont passé le plus de temps, soit dans des logements sur le campus, soit dans des appartements hors campus, même s’ils ont été renvoyés chez eux à cause de la pandémie. La plupart des écoles n’ont pas fourni au Census Bureau des données sur les étudiants hors campus, et le bureau a dû utiliser un outil statistique de dernier recours, moins précis, pour combler les lacunes d’information sur plus de 10 % de la population étudiante hors campus. lorsqu’ils ont reçu l’information, indique le rapport de l’inspecteur général.

Les écoles ne fournissaient souvent pas les données parce qu’elles n’avaient pas d’informations sur les étudiants hors campus ou pour des raisons de confidentialité. L’Inspecteur général recommande l’adoption d’une législation qui obligerait les écoles à fournir les informations nécessaires lors des futurs dénombrements.

“Bien que difficile à quantifier, l’implication fiscale du sous-dénombrement spécifique des étudiants hors campus au bon endroit pour les États et les localités est potentiellement considérable”, indique le rapport.

La ville de Boston, qui abrite l’Université Northeastern, l’Université de Boston et plusieurs autres écoles, a déclaré dans un défi à ses chiffres de recensement que le décompte avait manqué 6 000 étudiants.

Mike Schneider, l’Associated Press