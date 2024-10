Rapport boursier NFL QB, semaine 7 : plus besoin de discuter de Brock Purdy. Il est d’élite

Cela ne s’annonce pas comme l’année où il faudra un quart-arrière lors du repêchage de la NFL, mais plusieurs équipes savent déjà où doivent se situer leurs priorités en avril prochain.

Les Raiders de Las Vegas et les Giants de New York doivent absolument faire un choix élevé pour un quart-arrière. Les Titans du Tennessee et les Panthers de la Caroline devraient presque certainement le faire aussi, à moins de revirements inattendus de Will Levis et Bryce Young. Les Browns de Cleveland ont également besoin d’un changement, même s’il est juste de se demander si la propriété soutiendrait l’utilisation d’une précieuse ressource de repêchage sur un joueur qui pourrait usurper Deshaun Watson, dont le contrat entièrement garanti court jusqu’en 2026. Les Steelers pourraient également être dans les limbes en fonction de ce qu’ils pensent de Justin Fields ou de Russell Wilson à la fin de la saison.

Pendant ce temps, les Dolphins de Miami ont besoin d’un bien meilleur plan avec leur quart-arrière suppléant, tandis que les Jets de New York, les Rams de Los Angeles, les Seahawks de Seattle et les Saints de la Nouvelle-Orléans doivent penser à l’avenir. Ce groupe d’équipes peut au moins se permettre de choisir sa place, ce qui est mieux que de forcer le problème. Là encore, à quelle fréquence une équipe transforme-t-elle un choix de loterie à mi-tour en pierre angulaire de la franchise ?

Le fait est que nous sommes à une période de l’année où les équipes doivent être honnêtes sur leurs évaluations internes. Mais ce n’est pas parce que les équipes déterminent qu’elles ont besoin d’un quart-arrière qu’elles peuvent acquérir un quart-arrière.

Souvenez-vous, les Giants ont tenté leur chance au printemps dernier. Lorsqu’ils ne parvenaient pas à progresser dans le repêchage, ils s’en prenaient au reste de la classe plutôt que de se forcer à prendre quelqu’un qu’ils n’aimaient pas. Il y a quelque chose à dire à ce sujet, mais cette approche accroît également la nécessité de bien faire les choses l’année suivante.

Les évaluateurs de la Ligue tentent toujours de déterminer où classer Quinn Ewers du Texas, Carson Beck de Géorgie, Shedeur Sanders du Colorado, Jalen Milroe de l’Alabama, Cam Ward de Miami et Jaxson Dart du Mississippi, entre autres. Ce sont des joueurs intrigants, mais il ne serait pas trop choquant qu’il y ait une répétition de 2022 où aucun QB n’a été pris dans le top 10.

Pour compliquer la chasse, aucun vétéran confirmé n’est prêt à arriver sur le marché du libre arbitre. Le meilleur de ce groupe pourrait revenir à Sam Darnold et Fields, ainsi qu’à des options provisoires vétérans telles que Wilson et Joe Flacco.

La promotion 2026 sera bien plus excitante avec la probabilité d’une déclaration d’Arch Manning. Plus que probablement, une équipe qui ne parvient pas à résoudre son vide de QB l’année prochaine sera en lice pour ce précieux choix n°1.

Classement QB de la semaine 7 de l’Athletic

Quelle est la différence ?

Joe Burrow est entré dans la NFL en tant que choix n ° 1 au classement général en 2020 après avoir guidé l’offensive historique de LSU vers une course de championnat invaincue qui a attiré l’attention de la nation. Il était essentiellement le titulaire des Bengals de Cincinnati dès son arrivée.

Brock Purdy est entré dans la NFL en tant que dernier choix du repêchage de 2022 après une obscure carrière à Iowa State. Il a été enterré derrière Trey Lance et Jimmy Garoppolo sur la carte des profondeurs des 49ers de San Francisco et n’a obtenu le poste de titulaire qu’au milieu de sa saison recrue en raison de blessures.

Ces étiquettes sont difficiles à ébranler, mais il est probablement grand temps de considérer Purdy parmi les meilleurs quarts-arrières du jeu.

Considérez les statistiques de la paire en saison régulière depuis 2022.

Nous ne sommes pas si différents, toi et moi Joe Burrow (2022-24) Brock Purdy (2022-24) Commence 32 31 Enregistrer 19-13 20-7 Achèvement % 68,4 68,0 Cours de dépassement 8 362 (261,3/jeu) 7 283 (234,9/jeu) Passer les TD 62 53 INT 20 19 Note de passage 99,4 108,9 Chantiers précipités 439 (13,7/jeu) 284 (9,2/jeu) TD précipités 6 3

Les chiffres sont remarquablement similaires. Burrow a un net avantage dans les verges par la passe, mais il faut s’y attendre puisque Purdy exploite le système de course lourd de Kyle Shanahan.

Burrow a également une fiche de 5-2 en séries éliminatoires, et il a été exceptionnel en 2021 lorsque les Bengals ont renversé les Chiefs lors du match de championnat de l’AFC. Ils étaient à un arrêt défensif avant de battre les Rams au Super Bowl.

Mais Purdy a une fiche de 4-2 en séries éliminatoires, où il a été formidable en guidant les 49ers vers le match de championnat NFC en 2022 et le Super Bowl en 2023. Ils ont également été à un arrêt défensif avant de détrôner les Chiefs en février.

Purdy n’a pas eu le même éclat en raison de la façon dont il est entré dans la ligue. Il n’obtient pas non plus autant de crédit pour sa performance à cause du plan des 49ers.

Il est temps que cette perception change. Purdy est sans aucun doute parmi les meilleurs du jeu.

Jour de mai

Drake Maye a fait de bons débuts contre les Texans de Houston, avec une fiche de 20 sur 33 pour 243 verges, trois touchés et deux interceptions. Il a également mené les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avec 38 verges au sol et a perdu un échappé.

Maye a enregistré le plus de verges par la passe contre les Texans cette saison, ce qui est impressionnant étant donné qu’ils ont affronté Anthony Richardson, Caleb Williams, Sam Darnold, Trevor Lawrence et Josh Allen. On peut affirmer que son total mérite un astérisque compte tenu du score déséquilibré, mais ne restaurons pas trop Maye lors de sa première sortie en carrière contre une défense de qualité alors que toute l’opération offensive des Patriots autour de lui a été en ruine.

Maye a enduré quelques problèmes, c’est sûr. Il a bégayé avec sa précision, surtout au début, mais il s’est mis dans le rythme avec l’entraînement précipité avant la mi-temps. Maye a livré le point d’exclamation là-bas avec un majestueux touché de 40 verges à Kayshon Boutte, alors que le lancer a aidé son joueur de deuxième année à se séparer tardivement contre le demi de coin Derek Stingley Jr. C’était probablement le meilleur lancer d’un quart-arrière des Patriots depuis que Tom Brady portait le uniforme.

Une fois que Maye sera suffisamment à l’aise pour effectuer facilement les lancers les plus cohérents, ce qu’il a fait davantage en seconde période, il progressera encore plus dans cette attaque. Il finira également par améliorer sa confiance, même si cela pourrait prendre plus de temps compte tenu de l’état de la ligne offensive de la Nouvelle-Angleterre.

En parlant de cela, la performance de Maye devrait soulager Jerod Mayo. L’entraîneur-chef de première année a eu quelques incohérences dans ses explications de quart-arrière au cours des deux derniers mois, et les dirigeants rivaux en ont pris note. Ensuite, les gens de la ligue se sont demandés si Mayo avait pris la décision de lancer Maye la semaine dernière, ressentant peut-être un peu de chaleur à cause de la séquence de défaites et rompant avec le plan visant à faciliter l’action de Maye.

De plus, la ligne offensive des Patriots a été l’une des pires unités de la NFL, et ces problèmes n’ont été qu’aggravés par les blessures. Maye a été soumis à beaucoup de pression dimanche, notamment avec deux plaqués suppléants jouant la majorité du match.

Cependant, il a quand même livré une meilleure ligne de statistiques que Jacoby Brissett dans chacun de ses cinq départs. Maye a produit une saison des Patriots record en termes de réussites et de note de passeur (88,3), et il a réussi plus de touchés à ses débuts que Brissett n’en avait eu toute la saison (deux).

C’était un début encourageant. Désormais, Maye occupera le devant de la scène dimanche matin à Londres lorsque les Patriots rencontreront les Jaguars, dont la défense a cédé le plus de verges par la passe dans la NFL.

Maye a fait ses débuts au 23e rang du classement en raison de son potentiel pour un plafond plus élevé en raison de son stock de repêchage. C’est également un endroit approprié, puisque les autres recrues Caleb Williams (n°19) et Jayden Daniels (n°22) ont fait leurs débuts légèrement plus haut lors de la semaine 1.

Plaidez le quatrième

Bo Nix est un combattant. Sa compétitivité a permis aux Broncos de Denver de participer à des matchs qui autrement semblaient perdus avant le quatrième quart, effaçant encore une fois presque un déficit de 23-0 avec 16 points au dernier quart dimanche contre les Chargers.

La question, cependant, est de savoir si les Broncos ont été trop conservateurs avec Nix avant le quatrième quart-temps ou si les défenses assouplissent leur apparence avec certaines de ces pistes.

En le décomposant par trimestre, Nix a été beaucoup plus productif au quatrième, et ce n’est même pas proche. C’est là qu’il a obtenu le plus de réussites (41), de verges (428), de touchés (cinq, y compris les passes et les courses), de premiers essais (28, y compris les passes et les courses), le pourcentage d’achèvement le plus élevé (69,5) et la note de passeur (93,0).

Ce n’est pas comme si les Broncos ouvraient le match au point mort. Nix compte 97 tentatives de passes en première mi-temps et 101 en seconde période cette saison. Mais il y a quelque chose dans la façon dont il s’épanouit dans ces situations « incontournables » au quatrième quart.

Là encore, les Broncos étaient à deux chiffres derrière les Seahawks (26-13), les Steelers (13-0) et les Chargers au quatrième quart. Nix ne serait pas le premier quarterback à améliorer ses résultats statistiques en « temps poubelle ».

Nous sommes au début de la carrière de Nix, il est donc important de trouver les points positifs dans la performance d’un rookie et de les accentuer. Ce serait amusant de voir si Nix pourrait franchir une nouvelle étape dans son développement avec les Broncos mettant en œuvre certains de ces succès du quatrième quart plus tôt dans leurs matchs.

Notes de classement

Abandonné : Derek Carr, blessure oblique (la semaine dernière, n°21) ; Gardner Minshew, sur le banc (la semaine dernière, n°27) ; Jacoby Brissett, sur le banc (la semaine dernière, n°30).

Juste une petite précision : Carr a été retiré du classement car il devrait rater au moins un match supplémentaire. Anthony Richardson reste dans le classement (plutôt que Joe Flacco) car son calendrier de récupération est plus incertain. Si les Colts avaient fixé un calendrier plus définitif concernant la blessure de Richardson, propulsant ainsi Flacco définitivement dans le rôle de titulaire, cela aurait conduit à un ajustement du classement.

(Photo : Steph Chambers/Getty Images)