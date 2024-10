Rapport boursier NFL QB, semaine 5 : Justin Herbert est-il sous-utilisé ? Jayden Daniels gravit les échelons

La deuxième confrontation de quart-arrière aux heures de grande écoute de Lamar Jackson s’est bien mieux déroulée que la première.

Les Ravens de Baltimore, double MVP, ont battu Josh Allen et les Bills de Buffalo, 35-10, dimanche soir. Jackson a amassé trois touchés mais n’a pas eu besoin de tout faire lui-même, alors que le tandem de porteurs de ballon composé de Derrick Henry et de Justice Hill a combiné pour 305 verges de mêlée, et la défense a livré sa performance la plus suffocante de la saison.

Contrairement à la défaite de la première semaine contre les Chiefs de Kansas City, où Jackson a dû tout faire avant de tomber en panne d’essence à la fin, cette victoire a montré le véritable potentiel du quart-arrière vedette lorsqu’il est capable de déléguer. Jackson s’est avéré être une force imparable lorsqu’il est à son meilleur, et il a ainsi dépassé CJ Stroud dans le classement QB de cette semaine.

Allen est resté au sommet pendant une deuxième semaine, non pas à cause de ce qu’il a fait dimanche mais à cause de l’ensemble du travail réalisé cette saison. Il a déjà empoché trois brillantes performances et a obtenu une performance médiocre à Baltimore.

De plus, Patrick Mahomes se bat toujours avec certaines des difficultés offensives des Chiefs, tandis que Jackson et Stroud ont vécu certains de leurs propres moments inoubliables au cours du premier mois.

Il y a un petit écart entre les quatre meilleurs quarts et Joe Burrow, Aaron Rodgers et Brock Purdy, mais ce trio pourrait entrer dans le mix avec des performances plus cohérentes de niveau supérieur dans les semaines à venir.

Boulonner

Justin Herbert a ouvert la saison avec quatre matchs consécutifs avec moins de 200 verges par la passe. Avant la saison, il n’avait jamais disputé de matchs consécutifs avec une telle production, et il n’avait disputé que sept matchs au total avec moins de 200 verges dans les airs.

Herbert a joué efficacement avec une note de passeur de 96,3 et une seule interception tout en s’adaptant à une refonte aux postes de compétence et en jouant malgré une entorse élevée à la cheville. Les évaluateurs de la Ligue pensaient avant la saison qu’il mènerait une attaque plus conservatrice sous la direction du nouvel entraîneur-chef Jim Harbaugh. Ce n’est donc pas une source d’inquiétude majeure, mais ce serait bien de voir les Chargers de Los Angeles s’ouvrir un peu plus lorsqu’il sera plus sain.

Ladd McConkey et Justin Herbert pourraient être les lancers et les attrapés de l’année jusqu’à présent.

Autre obstacle : Herbert a été limogé six fois – le taux de licenciement de 6,19 pour cent serait le plus élevé de sa carrière s’il ne s’améliore pas. Les blessures d’Herbert semblant augmenter chaque saison, les problèmes de protection sont certainement une préoccupation.

Il est encore trop tôt pour savoir qui sont réellement les Chargers alors qu’ils entrent dans leur semaine de congé, en partie parce qu’ils déploient Herbert d’une manière différente. Ils ont battu les Raiders de Las Vegas et les Panthers de la Caroline, mais ont perdu contre les Steelers et les Chiefs de Pittsburgh. Il n’y a pas beaucoup de terrain d’entente avec ces adversaires.

Ils ont joué une très bonne défense lors de leurs quatre sorties et ont extrêmement bien géré le ballon lors de leurs deux victoires. Harbaugh essaie probablement encore de comprendre ce qu’il a pour une équipe avant de libérer Herbert – dans une certaine mesure, en tout cas – mais leur plafond dépend de la capacité de leur quart-arrière vedette à aller lancer après lancer avec ses homologues de haut niveau.

Aime

Jordan Love a réalisé une tentative de retour électrique qui a finalement échoué contre les Vikings du Minnesota, et il a amélioré sa position par rapport à sa dernière apparition dans le classement.

Bien sûr, il y a eu beaucoup d’attention sur ses trois interceptions à son retour d’une entorse au MCL, mais cela semblait encore plus impressionnant de marquer 29 points contre une défense de Brian Flores qui a donné des cauchemars à tout le monde cette saison.

La première interception de Love était une lecture tardive de sa deuxième possession après deux semaines d’absence, ce qui peut donc être expliqué. Son deuxième est passé entre les mains de deux receveurs. Son troisième résultat était le résultat d’un pressing avec un déficit de 31-22 à la fin du quatrième quart. C’était la plus grosse erreur, Love pensant probablement qu’il n’obtiendrait qu’une possession supplémentaire. Il a finalement obtenu deux autres séries, donc les points perdus lors du choix étaient importants.

Encore une fois, regardez les choses sous un autre angle. Les Vikings avaient cédé 30 points lors de leurs trois premiers matchs, et Love a mis cette défense à profit tout en opérant dans des situations de passes évidentes. Les Packers ont également raté deux paniers et l’ont retourné à deux reprises lors de tirs dans la plage des paniers tout en tentant d’effacer un déficit de 28 points.

Les Packers ont eu de nombreuses occasions de remporter la première défaite des Vikings, et le jeu de Love en était une des raisons.

Boueux au milieu

Les quarts classés n°13 à 18 auraient pu être soumis dans n’importe quel ordre, ce qui est difficile car chaque extrémité de ce spectre est importante. Classé 13e et vous êtes sur le point de vous hisser dans le premier tiers. Classé 18e et vous êtes considéré comme inférieur à la moyenne.

Ce niveau pourrait également s’élargir, les quarts-arrières des numéros 19 à 23 ayant juste besoin d’un peu plus de cohérence pour grimper dans le classement.

Par exemple, Sam Darnold a perdu une place parce qu’il y a tellement de parité dans ce domaine du classement. Les fans des Vikings n’aimeront pas ça, mais cela se résumait à la sécurité du ballon. Darnold a eu une interception et un échappé perdu contre les Packers. Il a maintenant trois choix et quatre échappés (un perdu) en quatre départs.

Matthew Stafford et Jalen Hurts ont également eu du mal à protéger le ballon. Stafford a lancé deux interceptions dans la zone des buts, toutes deux entraînant des pertes de 6 points. Hurts a quatre interceptions et les cinq pires échappés de la ligue. C’est pourquoi ils sont si loin de leur classement initial.

Dans ‘Commande’

Et puis il y a Jayden Daniels, qui met le feu à la ligue avec un pourcentage d’achèvement obscène de 82,1, 897 verges par la passe et trois touchés pour une interception. Il a également totalisé 218 verges au sol et quatre scores, avec 18 de ses 46 points pour des premiers essais.

Daniels connaît une meilleure saison que quelques quarts devant lui, et il continuera de progresser dans le classement avec un échantillon plus grand. Il y a un ajustement attendu à venir pour la recrue. S’il gère cela aussi bien que tous les autres obstacles jusqu’à présent, il n’est pas déraisonnable de penser que Daniels pourrait viser une place dans le top 10 plus tard cette saison.

Daniels mérite tout le mérite du monde pour sa capacité à garder le contrôle. Il prend d’excellentes décisions et lit intelligemment, et il délivre un ballon formidable. Une année recrue à la Stroud pourrait être en préparation.

Levez également votre casquette à ceux qui l’entourent. Le coordonnateur offensif Kliff Kingsbury maintient l’offensive dans les délais et obtient de l’aide pour le jeu de course, et Daniels a réalisé les gros jeux chaque fois que nécessaire.

Les Commanders sont des joueurs légitimes dans la course aux séries éliminatoires, et ils pourraient même rester au sommet de la NFC Est, leurs rivaux de division faisant face à beaucoup plus d’adversité.

Revers de la deuxième année

La saison alarmante d’Anthony Richardson s’est aggravée dimanche en raison d’une blessure à la hanche. Même s’il ne manque pas de temps, il est difficile de ne pas remarquer que cela s’est produit lors de son quatrième match, soit le nombre de matchs qu’il a joués en tant que recrue avant de se retirer pour la saison.

Les problèmes d’inexactitude de Richardson sont à l’origine du problème. Il a complété 50,6 pour cent de ses passes cette saison et compte six interceptions, un sommet dans la ligue. Il ne semble pas voir assez bien le terrain et a du mal à maintenir une bonne mécanique, ce qui vient souvent d’une vitesse trop élevée ou d’un manque de confiance.

De plus, l’intemporel Joe Flacco est intervenu dimanche et a réussi 16 sur 26 pour 168 verges et deux touchés lors de la victoire contre les Steelers de Pittsburgh. Pour être honnête, l’offensive a bien commencé avec Richardson sur le terrain, il est donc possible que cela aurait continué s’il était resté en bonne santé.

Mais vu comment l’offensive a fonctionné pendant une longue période avec Flacco, par rapport aux trois matchs précédents, il vaut la peine de se demander s’il serait logique de donner à Richardson une pause pour soigner sa hanche et surveiller Flacco. Les Colts sont assez bons pour prétendre à une place en séries éliminatoires, ils se trouvent donc dans une situation délicate lorsqu’il s’agit de développer Richardson tout en essayant d’accumuler des victoires.

Quant à Flacco, cela pourrait-il être la deuxième année consécutive où il devient quarterback de franchise et propose une mise à niveau ? Flacco a connu la meilleure séquence statistique de sa carrière la saison dernière avec les Browns de Cleveland, il a donc encore quelque chose dans le réservoir. Mais si Richardson est effectivement prêt à partir et que l’entraîneur-chef Shane Steichen pense qu’il est prêt à franchir le cap, le point concernant Flacco ne serait pas pertinent.

(Photo de Justin Herbert : Kevork Djansezian / Getty Images)