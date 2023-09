Rapport boursier de la NFL : 49ers et Jordan Love démarrent en beauté ; Géants et Bengals tombent à plat

Geoff Schwartz Analyste des paris sportifs FOX

Quinze matchs à jouer avec un à jouer lors du premier week-end NFL de la saison 2023. Après que tous les matchs de dimanche soient devenus définitifs, quelles sont les trois équipes et/ou joueurs qui, selon moi, ont mérité un peu d’amour et auxquels je n’ai pas confiance tout de suite ? Consultez mon rapport de hausse et de baisse des stocks de la semaine 1.

STOCKER

49ers de San Francisco

La seule question que l’on se posait à propos des 49ers à l’approche de la saison 2023 était le jeu du deuxième.–le quart-arrière de l’année Brock Purdy. Purdy était le dernier choix du repêchage de la NFL 2022 et il a fini par débuter pour les 49ers la saison dernière après des blessures aux deux quarts devant lui. Purdy a bien joué, menant les 49ers au match de championnat NFC. Les 49ers ont débuté cette saison avec sans doute la meilleure équipe du football. Les meilleurs joueurs discutables de la NFL au poste de plaqueur gauche, de porteur de ballon, de passeur, de secondeur central, de joueur de slash, ainsi que George Kittle à l’ailier rapproché, placent les Niners en position de remporter la NFC si Purdy est capable d’améliorer son jeu de la saison dernière. .

Après un match, il semble que Brock Purdy ait élevé son jeu. Il a été fantastique lors du premier match contre les Steelers, complétant 19 des 29 passes pour 220 verges. Il était sous contrôle et capable d’aider son attaque à convertir plusieurs troisièmes essais au début du match. Cette version de Purdy est ce dont les Niners ont besoin pour remporter le NFC. Le reste de leur équipe a joué comme si aujourd’hui était une prolongation de 2022. La défense a joué plus vite et plus physique que les Steelers. Ils ont dominé le match. Christian McCaffrey était imparable, et à l’extérieur du point de plaquage droit, luttant pour la protection contre les passes, la ligne offensive bourdonnait.

Christian McCaffrey se fraye un chemin dans un incroyable TD de 65 verges au sol

Jordanie Amour

L’ère Jordan Love à Green Bay n’aurait pas pu mieux commencer. Les Packers se sont rendus à Chicago comme outsiders au coup d’envoi et ont fumé les Bears, gagnant 38-20 dans un match qui n’était pas aussi serré que le score final. Tous les regards dans le monde de la NFL étaient rivés sur Love alors que les Packers passaient du futur Hall of Famer Aaron Rodgers à Love, qui en est maintenant à sa quatrième saison. Il y avait un doute raisonnable sur la capacité de Love à être un quarterback régulièrement efficace de la NFL, et après un match cette saison, il a levé une partie de ce doute. Love était 15 sur 27 pour 245 et trois touchés. Plus important encore, il n’a eu aucun revirement et jouait à un bon rythme avec l’offensive. Les Packers ont l’attaque et la défense précipitées pour être présents à chaque match si Love joue comme il l’a fait dimanche. Début de saison impressionnant pour le quarterback des Packers.

Dauphins de Miami

L’offensive des Dolphins a fait son apparition en 2023, marquant 36 points à Los Angeles en battant les Chargers dans un match serré, 36-34. L’histoire était l’offensive, menée par le quart-arrière Tua Tagovailoa, qui a totalisé 466 verges par la passe et trois touchés, dont 215 verges provenant de Tyreek Hill. Hill est en bonne voie d’atteindre son objectif déclaré de 2 000 verges sur réception cette saison. Lorsque l’offensive des Dolphins joue à ce rythme, ils sont presque imparables. Ajouter une ligne offensive qui manque son meilleur joueur et n’autorise toujours aucun sack ? Miami doit aimer ce qu’ils ont cuisiné en attaque avec un Tua en bonne santé.

L’importance de cette victoire des Dolphins va au-delà de ce que l’offensive a fait. La défense de Miami a accordé trop de points, mais quand cela comptait le plus à la fin, elle en a apporté gros, terminant le match avec deux sacs sur les trois derniers jeux. Les Dolphins possèdent désormais un bris d’égalité contre les Chargers et ont déjà un match d’avance sur les Chiefs et les Bengals dans l’AFC Est.

RÉDUCTION DE STOCK

Équipes surprises des séries éliminatoires de la NFC à partir de 2022

Les Seahawks de Seattle et les Vikings du Minnesota ont chacun dépassé leurs performances en 2022.

Les Seahawks étaient considérés comme une destination possible pour Bryce Young en 2022 avant que Geno Smith ne joue la meilleure saison de sa carrière pour aider à propulser Seattle en séries éliminatoires. Geno, le vainqueur en titre du joueur de retour de l’année, a été horrible dimanche contre les Rams, lançant pour seulement 112 verges et ressemblant davantage au Geno Smith que nous avons vu plus tôt dans sa carrière. La défense des Seahawks a été déchiquetée par Matthew Stafford malgré l’absence de son receveur All-Pro à Cooper Kupp. Ce n’est pas une bonne journée à Seattle pour l’équipe locale.

Les Vikings ont remporté 11 matchs de saison régulière la saison dernière par un score ou une défaite. Ils ont perdu un match d’un score contre les Giants lors du tour des wild-cards et ont rapidement perdu leur premier match de 2023 contre les Buccaneers par trois points. Régression à la moyenne. Pas de surprise sauf pour ceux qui chantent Skol Vikings le dimanche.

Matthew Stafford et Aaron Donald discutent de la victoire des Rams contre les Seahawks

C’est difficile de gagner chaque semaine dans la NFL. C’est encore plus difficile de participer aux séries éliminatoires chaque saison. Et ces trois équipes ont joué dimanche comme si elles espéraient participer aux séries éliminatoires simplement en enfilant leur uniforme. Ce n’est clairement pas le cas et les choses devront être corrigées rapidement par les deux pour maintenir le succès dans la NFL.

Géants de New York

Quelle soirée embarrassante pour les Giants de football de New York. Les Giants se sont à peine battus contre les Cowboys de Dallas dimanche soir. Les Cowboys ont marqué en attaque, en défense et en équipe spéciale. Les Giants semblaient complètement déconcertés et pas prêts à affronter une équipe de Dallas qui a des aspirations au Super Bowl. Daniel Jones était horrible, mais est-ce vraiment si surprenant ? Il a réussi la saison dernière dans un schéma offensif très contrôlé, mais dimanche, les Cowboys l’ont mis mal à l’aise. Les Giants ont dépensé deux choix de première ronde et un choix de deuxième ronde sur leurs plaqués et leur centre, mais la ligne O des Giants a joué comme s’ils n’avaient jamais vu de rebondissement auparavant. Pas acceptable par ce groupe. La défense des Giants a à peine ralenti l’offensive des Cowboys, qui ont marqué lors de quatre de leurs cinq premiers disques. Dak Prescott n’a pas été touché pendant tout le match et le porteur de ballon Tony Pollard a parcouru 70 verges en seulement 14 courses. C’était une véritable bagarre ce soir de la part de l’America’s Team. Difficile d’avoir confiance dans la progression des Giants.

Bengals de Cincinnati

Les Bengals ont commencé 2022 en perdant leurs deux premiers matchs, puis en terminant la saison dans le match pour le titre de l’AFC. Les Bengals ont commencé la saison 2023 en perdant largement contre les Browns. Les Browns ont contrôlé le match du début à la fin, permettant seulement au quart-arrière des Bengals Joe Burrow de lancer 82 verges tout en dominant la ligne de mêlée. La ligne offensive des Bengals ne semble pas encore beaucoup améliorée. Les Browns ont contrôlé la défense des Bengals avec un régime régulier de Nick Chubb et quelques lancers opportuns de Deshaun Watson, qui n’a pas très bien lancé le ballon aujourd’hui.

Contrairement aux défaites du début de la saison dernière, les Bengals n’ont pas retourné le ballon cinq fois contre les Steelers au cours de la première semaine. Ils ont en fait remporté la bataille des turnovers dans cette compétition sur route. Burrow a raté une grande partie du camp d’entraînement 2022 en raison d’une intervention chirurgicale, tout comme il a raté une grande partie de l’entraînement de ce camp en raison d’une blessure au mollet. Burrow n’avait pas l’air du tout à l’aise dimanche. Je ne sais pas si le mollet limite sa capacité à mettre la pression sur les lancers ou à jouer avec confiance, mais ce fut une mauvaise performance de sa part. Les Bengals affronteront les Ravens lors de la deuxième semaine et s’ils ne peuvent pas gagner celle-là, ils subiront des défaites contre deux adversaires de division. Pas excellent. Cependant, je ne paniquerais pas pour cette équipe, même si elle perdait à nouveau. Ils ont Joe Burrow et formeront une équipe en séries éliminatoires cette saison.

Geoff Schwartz est un analyste NFL pour FOX Sports. Il a joué huit saisons dans la NFL pour cinq équipes différentes. Il a débuté au poste de bloqueur droit pour l’Université de l’Oregon pendant trois saisons et a été sélectionné dans la deuxième équipe All-Pac-12 lors de sa dernière année. Suivez-le sur Twitter @ Geoff Schwartz .

Tendances NFL

San Francisco 49ers contre Pittsburgh Steelers Prédiction, cotes, choix

Classement de puissance NFL 2023 : les Chiefs et les Eagles sont en tête de notre liste initiale

Cotes et pronostics de la semaine 1 de la NFL 2023 : choix, lignes, résultats pour chaque match





Les Rams placent Cooper Kupp dans la réserve des blessés ; WR éliminé au moins quatre matchs

Deion Sanders pourrait-il être le prochain entraîneur-chef des Cowboys de Dallas ?

Atlanta Falcons contre Carolina Panthers Prédiction, cotes, choix





Cotes NFL 2023 : meilleures prédictions de la semaine 1, y compris les Eagles et les Steelers à couvrir

Deion Sanders crie Michael Irvin et clarifie le commentaire sur les « reçus » après que le Colorado ait battu TCU

Bengals vs Browns Prédiction, cotes, choix – 10 septembre