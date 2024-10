Rapport • Blogue iPhone au Canada

Les efforts d’Apple en matière d’intelligence artificielle ne sont pas aussi impressionnants qu’il y paraît, selon des études internes.

Les chatbots IA d’OpenAI, Google et Meta sont loin devant, selon un rapport de Bloomberg Mark Gurman dans son Allumer bulletin.

Gurman affirme que des études internes chez Apple indiquent des écarts de performances importants par rapport aux concurrents.

Des recherches menées au sein d’Apple ont révélé que ChatGPT d’OpenAI surpasse Siri, étant 25 % plus précis et capable de répondre à 30 % de questions en plus. Les initiés d’Apple estiment que la technologie d’IA générative de l’entreprise a au moins deux ans de retard sur ces leaders de l’IA. Pour tous ceux qui ont essayé le mode vocal avancé de ChatGPT, par exemple, vous savez déjà qu’il fait sortir Siri de l’eau.

Apple a présenté ses fonctionnalités d’IA en juin, limitant initialement la compatibilité à certains iPhones, iPads et Mac, mais uniquement à l’iPhone 15 Pro ou plus récent ou aux appareils équipés de puces M1 ou plus récentes.

Cependant, ces capacités s’étendent progressivement. Désormais, les quatre derniers modèles d’iPhone, la plupart des iPad et tous les ordinateurs Mac prendront en charge Apple Intelligence.

La société prévoit d’étendre davantage les fonctionnalités d’IA, l’iPhone SE devant être pris en charge en mars 2026, suivi de l’iPad d’entrée de gamme plus tard dans l’année.

Apple Watch ne prend pas en charge Apple Intelligence, mais peut obtenir des résumés à partir d’un iPhone couplé. Le casque Vision Pro, très coûteux, devrait également intégrer des fonctionnalités d’IA, et les prochains appareils domestiques d’Apple devraient également les prendre en charge.

Il s’agit d’un déploiement lent et progressif et il sera intéressant de voir si les consommateurs sont prêts à mettre à niveau leurs appareils pour avoir accès à l’IA de l’entreprise, ce qui, d’après ce que les gens ont vu, n’époustoufle personne.