Rapport : Bases ukrainiennes dans les communautés mettant en danger les civils

POKROVSK, Ukraine – Les forces ukrainiennes ont parfois exposé des civils aux attaques russes en se basant dans des écoles, des immeubles résidentiels et d’autres lieux dans des zones peuplées, selon un rapport d’Amnesty International publié jeudi. Les responsables ukrainiens ont dénoncé le rapport du groupe de défense des droits de l’homme comme “injuste” et faisant partie d’une “campagne de désinformation et de propagande”.

Les journalistes de l’AP ont observé ces dernières semaines plusieurs scènes qui reflétaient les conclusions des chercheurs d’Amnesty, notamment les conséquences de frappes à l’arme dans l’est de l’Ukraine où des combattants ukrainiens, leurs véhicules ou des objets tels que des munitions se trouvaient sur des sites d’attaque.

À deux endroits, l’AP a appris qu’un soldat ou des soldats avaient été tués. Dans un troisième cas, les secouristes ont empêché les médias de filmer les victimes d’une grève russe contre un immeuble résidentiel, ce qui était inhabituel ; les habitants ont déclaré que des militaires y séjournaient.

Dans un rapport publié jeudi, Amnesty International a déclaré que ses chercheurs entre avril et juillet “ont trouvé des preuves que les forces ukrainiennes ont lancé des frappes à partir de zones résidentielles peuplées, ainsi que se sont basées dans des bâtiments civils dans 19 villes et villages” dans trois régions du pays.

Amnesty a également déclaré avoir découvert que les forces ukrainiennes utilisaient des hôpitaux comme bases militaires à cinq endroits, ce que le groupe de défense des droits de l’homme a qualifié de “violation manifeste du droit international humanitaire”. Le rapport note que « le droit international humanitaire exige que les parties à un conflit « évitent de placer, dans la mesure du possible, des objectifs militaires à l’intérieur ou à proximité de zones densément peuplées ».

Les combattants doivent également éloigner les civils du « voisinage des objectifs militaires » et fournir des avertissements sur d’éventuelles attaques, selon le rapport, ajoutant que « des alternatives viables étaient disponibles qui ne mettraient pas en danger les civils, telles que des bases militaires ou des zones densément boisées à proximité, ou d’autres structures plus loin ». loin des zones résidentielles.

Dans le même temps, ses auteurs ont souligné que “la pratique de l’armée ukrainienne consistant à localiser des objectifs militaires dans des zones peuplées ne justifie en aucun cas des attaques russes aveugles”.

Les autorités ukrainiennes ont demandé à plusieurs reprises aux habitants restants de la région de Donetsk d’évacuer, mais recommencer ailleurs n’est pas si facile. Des dizaines de milliers de personnes qui ont quitté leur foyer depuis l’invasion russe sont revenues après avoir manqué de soutien ou s’être senties mal accueillies.

L’AP a rapporté la semaine dernière qu’un évacué avait été tué dans une frappe de missile deux jours après être rentré chez lui dans la ville de Pokrovsk à Donetsk. Les voisins ont exprimé leur colère que les combattants ukrainiens aient établi une base dans leur quartier résidentiel à la périphérie de la ville. Alors que les journalistes de l’AP regardaient le cratère du missile, un combattant en uniforme est sorti du terrain adjacent et a mis en doute leur présence.

Dans la ville de Kramatorsk, plus proche de la ligne de front, des habitants ont déclaré à l’AP après une grève dans un quartier résidentiel que des soldats y séjournaient. L’AP a vu des soldats entrer et sortir d’un immeuble de Kramatorsk touché par une autre frappe.

Et à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, l’AP a vu des soldats et des véhicules militaires dans une université d’enseignement qui a été touchée. Des soldats et des fournitures étaient également présents dans une école pour handicapés où une frappe russe a laissé deux cratères dans la cour de l’école.

Outre les témoignages, Amnesty International s’est appuyée sur l’imagerie satellitaire et la télédétection. Ses chercheurs ont entendu des tirs provenant de positions ukrainiennes proches alors qu’ils examinaient des zones résidentielles endommagées dans les régions de Kharkiv, Mykolaïv et Donbass. La région du Donbass, qui comprend les provinces de Donetsk et de Louhansk, est l’endroit où les combats les plus intenses de la guerre ont eu lieu depuis avril.

La mère d’un homme tué dans une attaque à la roquette dans un village près de Mykolaïv a déclaré aux chercheurs que les forces ukrainiennes étaient restées dans une maison à côté de la leur. Les chercheurs y ont trouvé des uniformes et des équipements militaires, selon le rapport.

Le ministère ukrainien de la Défense n’a pas répondu aux conclusions, a déclaré le groupe de défense des droits. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a d’abord refusé de commenter à l’AP le rapport d’Amnesty, mais le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a publié jeudi une déclaration vidéo dénonçant le rapport comme “injuste” et exprimant son indignation à son sujet.

“Un tel comportement de l’IA ne consiste pas à rechercher la vérité et à la faire connaître au monde, il s’agit de créer un faux équilibre entre un criminel et une victime, entre un pays qui anéantit des populations civiles par centaines et par milliers, (détruit ) des villes et des régions entières, et un pays qui se défend désespérément, sauvant son peuple et le continent de cette invasion », a déclaré Kuleba.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a également pris la parole avec une publication sur Facebook.

“Toute tentative d’assimiler, même en passant, l’agression russe non provoquée et l’autodéfense de l’Ukraine, comme cela est fait dans le rapport d’Amnesty International, est la preuve d’une perte d’adéquation et d’un moyen de détruire son autorité”, a écrit Reznikov.

Le conseiller présidentiel Mykhailo Podolyak, à son tour, a accusé le groupe sur Twitter de participer à une “campagne de désinformation et de propagande” de Moscou pour discréditer les forces armées ukrainiennes.

Les médias russes et pro-Kremlin ont largement cité le rapport, dont les conclusions correspondent quelque peu au récit officiel de Moscou. La Russie a justifié des attaques contre des zones civiles en alléguant que des combattants ukrainiens y installaient des positions de tir.

“Nous en parlons tout le temps, qualifiant les actions des forces armées ukrainiennes de tactique consistant à utiliser la population civile comme un” bouclier humain “”, a écrit la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, sur Telegram.

Les soldats ukrainiens se sont également régulièrement basés dans des écoles, a déclaré Amnesty. Même si les écoles ukrainiennes sont fermées depuis l’invasion russe, la plupart se trouvent à proximité de quartiers résidentiels. Les chercheurs du groupe de défense des droits ont trouvé des soldats ou des preuves d’activités militaires dans 22 des 29 écoles visitées.

“Dans au moins trois villes, après le bombardement russe des écoles, les soldats ukrainiens se sont déplacés vers d’autres écoles à proximité, exposant les quartiers environnants au risque d’attaques similaires”, indique le rapport.

L’ampleur du problème est inconnue. Un rapport distinct publié le mois dernier par Human Rights Watch a identifié trois occasions où les forces ukrainiennes étaient basées dans des résidences et quatre occasions où les forces russes ont établi des bases militaires dans des zones peuplées d’Ukraine.