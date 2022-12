Rapport: Aucun conseil d’altitude avant le crash du spectacle aérien de Dallas

DALLAS (AP) – Juste avant une collision en vol qui a tué six personnes lors d’un spectacle aérien à Dallas, un groupe d’avions de chasse historiques a reçu l’ordre de voler devant une formation de bombardiers sans aucun plan préalable de coordination de l’altitude, selon un rapport fédéral publié mercredi. . Le rapport n’a pas donné la cause de l’accident.

Un chasseur Kingcobra tournait à gauche lorsqu’il a heurté un bombardier B-17 derrière l’aile gauche lors du spectacle aérien du 12 novembre mettant en vedette des avions de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré le National Transportation Safety Board dans ses conclusions préliminaires. Les six personnes à bord des avions – le pilote du chasseur et le pilote du bombardier, le copilote et trois membres d’équipage – sont mortes lorsque les deux avions se sont désintégrés en vol, le bombardier prenant feu puis explosant à l’impact.

Il n’y avait pas eu de coordination des altitudes lors des briefings avant le vol ou pendant que les avions étaient en l’air, a déclaré le NTSB. Le rapport indiquait que le Kingcobra était le troisième d’une formation de trois chasseurs et que le B-17 était le chef d’une formation de cinq bombardiers.

Eric Weiss, un porte-parole du NTSB, a déclaré que l’agence tentait de déterminer la séquence des manœuvres qui ont conduit à l’accident. Il examine également si ces spectacles aériens ont normalement des plans de déconfliction d’altitude.

“Ce sont précisément les types de questions que posent nos enquêteurs”, a déclaré Weiss. « Quel a été le processus ? Quel est le bon processus ? Et ce qui est arrivé?”

John Cox, un ancien commandant de bord avec plus de 50 ans d’expérience, a été surpris que le NTSB ait découvert qu’il n’y avait pas de briefing de déconfliction d’altitude avant ou pendant le vol. Il a dit que ceux-ci ont lieu dans d’autres spectacles aériens, mais il n’est pas certain qu’ils soient standard pour la Commemorative Air Force.

Le NTSB a déclaré que le chef de l’air avait dit à la formation de chasseurs de se diriger vers une ligne située à 500 pieds (152 mètres) de l’endroit où le public était aligné à l’aéroport exécutif de Dallas, tandis que la formation de bombardiers avait reçu l’ordre de voler à 1 000 pieds (304 mètres). mètres) de la zone de visionnement du public.

Le NTSB a déclaré qu’un appareil de navigation sur le bombardier « contenait des informations de position pertinentes pour l’accident », mais qu’un appareil sur le chasseur n’a pas enregistré pendant le vol.

La Commemorative Air Force, qui a organisé le spectacle pour la Journée des anciens combattants, n’a pas immédiatement répondu mercredi à une demande de commentaires sur le rapport. Il a précédemment identifié les victimes comme suit : Terry Barker, Craig Hutain, Kevin “K5” Michels, Dan Ragan, Leonard “Len” Root et Curt Rowe.

Tous les hommes étaient des volontaires qui avaient suivi un processus strict d’enregistrement des heures et des vols d’entraînement et avaient été soigneusement contrôlés, a déclaré Hank Coates, le PDG de Commemorative Air Force après l’accident.

Cox a déclaré que les avions étaient pilotés par des pilotes expérimentés et qu’il est “pratiquement certain” que le pilote du chasseur plus petit et plus maniable n’a pas vu le bombardier. Il a déclaré que comprendre comment cela s’est passé sera un défi central pour les enquêteurs.

« Que s’est-il passé pour que deux pilotes de ce niveau se retrouvent dans le même espace aérien en même temps ? a déclaré Cox, le fondateur de Safety Operating Systems, qui aide les petites compagnies aériennes et les services de vols d’affaires du monde entier à planifier leur sécurité.

L’incident du spectacle aérien est survenu trois ans après l’écrasement d’un bombardier dans le Connecticut qui a tué sept personnes, et au milieu des inquiétudes persistantes concernant la sécurité des spectacles impliquant des avions de combat plus anciens.

Le B-17, pierre angulaire de la puissance aérienne américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, est un immense bombardier quadrimoteur utilisé lors de raids de jour contre l’Allemagne. Le Kingcobra, un chasseur américain, a été utilisé principalement par les forces soviétiques pendant la guerre. La plupart des B-17 ont été mis au rebut à la fin de la Seconde Guerre mondiale et il n’en reste qu’une poignée aujourd’hui, largement présentés dans les musées et les spectacles aériens, selon Boeing.

Jamie Stengle et Jake Bleiberg, Associated Press