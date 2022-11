Rapport : Au moins 32 personnes transgenres tuées aux États-Unis en 2022

Au moins 32 personnes transgenres et non conformes au genre ont été tuées aux États-Unis en 2022, a annoncé mercredi la Human Rights Campaign dans son rapport annuel avant la Journée du souvenir des transgenres.

Les personnes transgenres de couleur représentent 81 % des victimes connues cette année, et 59 % sont noires. Les femmes trans sont représentées de manière disproportionnée, comme elles l’ont été par le passé, représentant également 81% des décès enregistrés au moment de la publication.

La Human Rights Campaign a documenté au moins 302 morts violentes de personnes transgenres et non conformes au genre depuis que l’organisation de défense des LGBTQ a commencé à suivre ces décès en 2013 – la même année où le FBI a commencé à suivre les crimes de haine contre les personnes transgenres.

Les victimes étaient « majoritairement noires, âgées de moins de 35 ans et tuées avec une arme à feu », indique le rapport.

Les femmes transgenres noires, comme Shawmaynè Giselle Marie, une infirmière auxiliaire de 27 ans tuée en juin à Gulfport, Mississippi, représentent 63 % de toutes les victimes enregistrées depuis 2013.

Cette semaine est la Semaine de sensibilisation aux transgenres et débouche sur la Journée du souvenir transgenre de dimanche, une célébration internationale honorant les personnes tuées par la violence anti-transgenre et attirant l’attention sur les menaces auxquelles les personnes trans sont confrontées.

La Human Rights Campaign note que le nombre de décès est probablement sous-estimé car les décès de personnes trans ne sont souvent pas signalés ou les victimes sont mal interprétées dans les informations ou les rapports de police. Les données n’englobent pas les personnes décédées par suicide, ce qui a également été documenté à des taux significativement plus élevés chez les personnes LGBTQ que dans la population générale.

Le rapport a révélé que 15 personnes trans ont été tuées par la police ou pendant leur incarcération dans des prisons, des prisons ou des centres de détention ICE depuis 2013, dont deux cette année.

D’autres victimes ont été tuées par une personne qu’elles connaissaient. Depuis 2013, près d’un cinquième des personnes dont le meurtrier est connu ont été tuées par un partenaire intime.

Parmi eux se trouve Ray Muscat, 26 ans, qui a été tué par balle par sa petite amie en mai dans le Michigan.

Moins de décès ont été signalés qu’au moment de la publication du rapport de l’année dernière – 47. En 2021, la Campagne des droits de l’homme a enregistré son plus haut total de violences mortelles contre les personnes trans et non conformes au genre, avec 57 décès à la fin de l’année.

Shoshana Goldberg, directrice de l’éducation publique et de la recherche pour la Fondation HRC, a déclaré que le rapport de cette année intervient au milieu de la plus grande vague enregistrée de législation anti-trans au niveau de l’État, qui, selon elle, a été largement alimentée par la désinformation et la stigmatisation.

Certains projets de loi visaient à limiter les discussions sur les sujets LGBTQ dans les écoles, à restreindre les soins de santé affirmant le genre et à empêcher les enfants transgenres de jouer dans des équipes sportives ou d’utiliser des salles de bains correspondant à leur identité de genre.

De tels projets de loi, a-t-elle dit, alimentent le sentiment anti-LGBTQ en décrivant les personnes queer et transgenres comme un risque pour les enfants et les communautés.

Les États ont adopté 25 projets de loi anti-LGBTQ jusqu’à présent cette année, dont 17 visant les personnes transgenres, selon le rapport. Plus de 145 projets de loi anti-transgenres ont été déposés dans 34 États, marquant le plus grand nombre enregistré par la Campagne des droits de l’homme lors d’une session législative d’État.

Bien que les projets de loi n’encouragent pas directement la violence contre les personnes LGBTQ, a déclaré Goldberg, ils imposent une culture de préjugés qui est souvent exacerbée par le racisme et le sexisme et peut entraîner un risque accru de violence mortelle.

“Cette année a vu des quantités sans précédent de rhétorique négative et de stigmatisation dirigées par des dirigeants politiques anti-égalité et des personnalités publiques contre les personnes transgenres et non binaires, ainsi que leurs familles, leurs proches et même leurs prestataires de soins”, a déclaré Goldberg. “Vous ne pouvez pas séparer cela de la violence horrible et continue contre les personnes transgenres.”

Selon le Williams Institute, un groupe de réflexion axé sur les questions LGBTQ à l’Université de Californie à Los Angeles, environ 1,6 million de personnes aux États-Unis de 13 ans et plus s’identifient comme transgenres.

Hannah Schoenbaum, basée à Raleigh, en Caroline du Nord, est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Hannah Schoenbaum, Associated Press