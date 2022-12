Rapport: Articles classifiés trouvés dans l’unité de stockage de Trump en Floride.

WASHINGTON (AP) – Les avocats de l’ancien président Donald Trump ont trouvé au moins deux objets marqués comme classifiés lors d’une récente perquisition d’une unité de stockage à West Palm Beach, en Floride, et les ont fournis au FBI, selon un rapport publié mercredi.

Le Washington Post, citant des sources anonymes, a rapporté que les objets avaient été découverts par une équipe extérieure amenée par les représentants de Trump pour rechercher dans ses autres propriétés tout matériel classifié supplémentaire. La nature des documents classifiés n’était pas immédiatement claire, mais l’unité de stockage dans laquelle ils ont été trouvés avait été utilisée pour contenir des objets d’un bureau du nord de la Virginie utilisés par les employés de Trump après son départ, a indiqué le journal.

Le FBI a récupéré environ 100 documents marqués comme classifiés lors d’une perquisition le 8 août dans le domaine de Trump à Palm Beach, Mar-a-Lago. Cela s’ajoute aux 37 documents portant des marques de classification que les avocats de Trump ont récupérés de la maison lors d’une visite en juin, ainsi qu’à 15 boîtes contenant environ 184 documents classifiés récupérés en janvier par la National Archives and Records Administration.

La possibilité que le ministère de la Justice n’ait pas encore récupéré tous les documents classifiés existe depuis des mois.

La perquisition du domicile par le FBI en août est intervenue après que les enquêteurs ont développé des preuves indiquant que des documents sensibles supplémentaires y restaient, même si les représentants de Trump avaient certifié que tous les documents classifiés demandés dans une assignation à comparaître du ministère de la Justice avaient été localisés et restitués.

Après qu’un juge fédéral ait fait pression sur l’équipe Trump pour qu’elle démontre qu’elle se conformait pleinement à l’assignation à comparaître, le journal a déclaré qu’il avait embauché une entreprise extérieure pour rechercher des propriétés, notamment le club de golf de Trump à Bedminster, New Jersey, ainsi que la Trump Tower à New York.

Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter.

Un porte-parole de Trump, répondant aux informations sur la recherche de documents classifiés par une entreprise extérieure, a déclaré dans un communiqué que «le président Trump et son avocat continuent d’être coopératifs et transparents, malgré l’attaque sans précédent, illégale et injustifiée contre le président Trump et sa famille. par le ministère de la Justice armé.

Le porte-parole Steven Cheung n’a pas répondu à un appel téléphonique de suivi concernant des rapports ultérieurs indiquant qu’une fouille de l’unité de stockage avait révélé deux articles avec des marques de classification.

The Associated Press