Rapport : Apple utilisera un alliage de titane dans l’iPhone 14 Pro

Apple prévoit d’utiliser du titane dans les modèles iPhone 14 Pro, selon une note aux investisseurs du bureau chinois de JP Morgan Chase.

Le titane pourrait être utilisé sur le châssis externe ou le cadre interne, ou les deux. Apple a déjà une certaine expérience avec le titane, notamment dans l’Apple Watch et l’Apple Card.

Le titane est plus résistant que la plupart des métaux (trois fois plus résistant que l’acier inoxydable), tout en étant plus léger. Cependant, il est sujet aux bavures et peut être peu attrayant. Apple résoudrait probablement ces problèmes en liant le titane à un autre métal dans un alliage.

Selon les informations, seuls les modèles Pro iPhone 14 utiliseront du titane.

La note de JP Morgan affirme que l’intérieur de l’iPhone 14 présenterait des changements plus importants que le prochain iPhone 13, et qu’il n’y aura pas d’iPhone 14 mini, seulement deux iPhones de 6,1 pouces et deux de 6,7 pouces.

