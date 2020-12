Apple a dévoilé ses premiers appareils alimentés au silicium avant la fin de l’année avec les MacBook Air, Pro et Mac mini M1 dépassant les attentes de la plupart des gens en termes de performances. Nous apprenons maintenant que l’entreprise s’efforce de poursuivre sur cette lancée en 2021 et au-delà.

Selon un Bloomberg rapport Apple développe de nouveaux SoC avec jusqu’à 20 processeurs cœurs pour 2021, dans le but d’apporter le nouveau Apple Silicon MacBook Pro, ainsi que des iMac d’entrée de gamme et haut de gamme. Le rapport affirme que le futur processeur à 20 cœurs d’Apple aura 16 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité.

Parce que le développement dépend de la ligne de production, Apple pourrait finir par utiliser des processeurs à 8 ou 12 cœurs au début de 2021, et éventuellement un processeur à 20 cœurs pour la seconde moitié de 2021.

Apple ciblera son Mac Pro professionnel en 2022. Le rapport de Bloomberg pointe vers une nouvelle puce avec jusqu’à 32 cœurs de processeur performants.

Quant au GPU, Apple développe des GPU à 16 et 32 ​​cœurs et prévoit même des GPU à 64 et même 128 cœurs GPU qui seraient « plusieurs fois plus rapides » que les GPU Nvidia et AMD qu’Apple utilise actuellement.

Apple aurait pour objectif d’annoncer au printemps 2021 ses prochains ordinateurs alimentés par Apple Silicon.

La source