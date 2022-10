Rapport : Apple lancera un iPad 16″ au quatrième trimestre 2023

Le tout nouvel iPad Pro M2 12,9 pouces d’Apple est le roi actuel de la taille d’écran de la division des tablettes de Cupertino, mais un nouveau rapport de L’information suggère que nous pourrions voir un iPad à écran encore plus grand l’année prochaine. Le nouveau rapport suggère qu’Apple travaille sur un modèle d’iPad Pro 16 pouces avec un écran mini-LED qui pourrait être lancé au quatrième trimestre 2023.

Le dispositif à venir ciblera les créateurs tels que les graphistes et les artistes qui auraient une plus grande toile pour travailler sur leurs projets. Le rapport d’information note également comment un iPad 16 pouces brouillerait littéralement les frontières entre les ordinateurs portables et les tablettes dans l’écosystème d’Apple, bien que nous ayons vu des rapports antérieurs suggérant des iPads potentiels de 14 pouces et 16 pouces envisagés par Apple.

La source (mur payant)