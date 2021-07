Rapport: Apple iPhone 13 prendra en charge la charge filaire de 25 W

La dernière rumeur concernant la série iPhone 13 concerne les vitesses de charge des téléphones. Un rapport de MesDrivers cite des « médias étrangers » qui ont apparemment appris par l’intermédiaire de partenaires de la chaîne d’approvisionnement qu’Apple pourrait augmenter les vitesses de charge de la batterie de certains modèles d’iPhone 13 à un courant de pointe de 25 W.

La gamme iPhone 12 d’Apple prend en charge un courant de charge maximal de 20 W et même si Apple augmente la capacité de charge à 25 W, le temps de charge peut ne pas s’améliorer considérablement. MesDrivers note que le chargeur 18W n’est plus disponible chez Apple, et qu’un chargeur 25W coûterait un peu plus que le chargeur 20W d’Apple, qui se vend actuellement aux États-Unis pour 19,99 $.

Apple iPhone 12 Pro Max avec son câble de charge inclus

Un nouveau chargeur signifie que les utilisateurs d’un iPhone de nouvelle génération souhaitant profiter de vitesses de charge plus élevées devront acheter un nouveau chargeur, car Apple n’inclut plus d’adaptateur de charge dans la boîte.

Les nouveaux iPhones d’Apple devraient normalement être annoncés vers le mois de septembre. La prochaine génération d’iPhones peut offrir des fonctionnalités d’affichage permanent, des options de stockage jusqu’à 1 To peuvent devenir disponibles et peuvent avoir un plus grand carré d’appareil photo à l’arrière. En ce qui concerne les vitesses de charge, des rapports précédents suggèrent que l’iPhone 13 peut également proposer une charge sans fil plus rapide, qui atteint actuellement 15 W avec un chargeur MagSafe.

