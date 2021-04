Au cours des deux dernières années, Apple s’est principalement appuyée sur Samsung Display pour fournir des panneaux OLED à ses iPhones. En tant que premier fabricant mondial d’OLED, Samsung a fourni 78% de tous les iPhone OLED au cours de l’année écoulée, mais un nouveau rapport du point de vente sud-coréen L’Elec affirme qu’Apple cherche à diversifier davantage son offre OLED via LG Display et le BOE chinois.

Sur la base des données provenant de sources industrielles et d’Omdia Research, Samsung restera le premier fournisseur de panneaux OLED pour les prochains iPhones avec 65,1% du total des commandes, mais ses deux rivaux verront leurs parts augmenter. LG Display devrait générer 29,6% de tous les panneaux, tandis que BOE remplira 5,3% des commandes. Apple devrait se procurer 169 millions de panneaux OLED au total pour ses nouveaux iPhones et 110 millions de ceux-ci seront fournis par Samsung, ce qui laisse 50 millions pour LG et 9 millions pour BOE.

La source (en coréen) | Passant par