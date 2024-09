Rapport : Apple change sa stratégie cinématographique et fera rarement de grandes sorties en salles

Au cours des dernières années, Apple a réalisé des films à gros budget destinés à rivaliser avec les meilleurs studios hollywoodiens traditionnels, et les a diffusés en salles pour stimuler les ventes de billets et le buzz des récompenses.

Une grande partie de cela est sur le point de changer, selon un rapport de Bloomberg. L’article affirme qu’Apple « repense sa stratégie cinématographique » après plusieurs ratés au box-office, comme Argyle et Napoléon.

Il a déjà annulé la sortie en salles à grande échelle de l’un de ses films phares, le film dirigé par George Clooney et Brad Pitt. Loups. La plupart des autres films à gros budget d’Apple sortiront dans quelques salles seulement, ce qui suggère que le plan est simple pour garantir l’éligibilité continue aux récompenses, mais pas pour mettre les fesses dans les sièges.

De plus, Apple prévoit de s’éloigner des films à très gros budget et de concentrer son portefeuille sur une douzaine de films par an à moindre budget. Un seul film majeur à gros budget devrait bénéficier d’une large diffusion en salles : F1. La façon dont cela fonctionne pourrait éclairer les futurs changements dans la stratégie d’Apple.

Le rapport note qu’Apple n’est pas le seul streamer à changer de stratégie. Netflix réduit ses coûts et produit davantage de films en interne, tandis qu’Amazon tente (jusqu’à présent sans succès) de produire un volume plus élevé de films chaque année, mais avec un mélange de sorties en ligne uniquement et en salles. Il souligne également que les chaînes de cinéma ressentent une pression financière de plus en plus forte, car les ventes globales de billets n’ont pas atteint leurs niveaux d’avant la pandémie, malgré des succès occasionnels comme À l’envers 2 et Deadpool et Wolverine.

Les cinémas comptent sur des streamers comme Netflix et Apple pour produire des films, mais ces espoirs pourraient être anéantis si les sociétés de médias continuent de se retirer. Pour la plupart, les entreprises technologiques comme Apple et Amazon ont eu plus de chance de faire parler d’elles avec les séries télévisées qu’avec les longs métrages.