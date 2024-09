Rapport : AJ Griffin « envisage sérieusement » de quitter la NBA après son transfert aux Rockets | Actualités, scores, faits marquants, statistiques et rumeurs

Shams Charania et Kelly Iko de The Athletic a rapporté jeudi que l’attaquant des Houston Rockets « envisage sérieusement de s’éloigner du basket-ball ».

Il a été un contributeur solide lors de sa saison recrue, avec une moyenne de 8,9 points et 2,1 rebonds tout en tirant à 46,5 % sur le terrain et à 39,0 % à trois points sur 72 matchs et 12 départs.

Atlanta échangé Il a rejoint Houston dans le cadre d’un contrat avec le Miami Heat, et il y avait sûrement un espoir qu’il retrouve sa forme et devienne un contributeur pour les Rockets. Il n’a que 21 ans et rejoint un jeune noyau de joueurs comprenant Alperen Şengün, Jalen Green, Reed Sheppard et Jabari Smith Jr., entre autres.