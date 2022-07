Rapport accablant, de nouvelles images montrent le chaos de la réponse d’Uvalde

UVALDE, Texas (AP) – Un rapport accablant et des heures de séquences de caméras corporelles ont mis à nu la réponse chaotique à une fusillade de masse dans une école primaire d’Uvalde, où des centaines d’agents des forces de l’ordre se sont massés mais ont ensuite attendu d’affronter un homme armé même après la mort d’un enfant. Appel au 911 depuis l’intérieur du bâtiment.

Les conclusions d’une commission d’enquête publiées dimanche ont été les premières à critiquer les forces de l’ordre étatiques et fédérales, et pas seulement les autorités locales de la ville du sud du Texas, pour l’inaction déconcertante d’officiers lourdement armés alors qu’un homme armé tirait à l’intérieur de deux classes de quatrième année à Robb Elementary School, tuant 19 élèves et deux enseignants.

Les images des caméras corporelles des policiers de la ville rendues publiques quelques heures plus tard n’ont fait que souligner davantage les échecs – et ont alimenté la colère et la frustration des proches des victimes.

“C’est dégoutant. Dégoûtant », a déclaré Michael Brown, dont le fils de 9 ans était à la cafétéria de l’école le jour de la fusillade et a survécu. “Ce sont des lâches.”

Près de 400 responsables de l’application des lois se sont précipités à l’école, mais “une prise de décision extrêmement mauvaise” a entraîné plus d’une heure de chaos avant que le tireur ne soit finalement confronté et tué, selon le rapport rédigé par un comité d’enquête de la Chambre des représentants du Texas.

Ensemble, le rapport et plus de trois heures de nouvelles images de caméras corporelles de la tragédie du 24 mai constituaient le récit le plus complet à ce jour de l’une des pires fusillades dans les écoles de l’histoire des États-Unis.

“À Robb Elementary, les forces de l’ordre n’ont pas suivi leur formation de tireur actif et n’ont pas donné la priorité au sauvetage de vies innocentes plutôt qu’à leur propre sécurité”, indique le rapport.

Le tireur a tiré environ 142 coups à l’intérieur du bâtiment – ​​et il est “presque certain” qu’au moins 100 coups de feu ont été tirés avant qu’un officier n’entre, selon le rapport, qui fait état de nombreux échecs. Parmi eux:

— Personne n’a pris le commandement malgré la présence de dizaines d’officiers sur les lieux.

— Le commandant d’une équipe tactique de patrouille frontalière a attendu un bouclier pare-balles et un passe-partout fonctionnel pour la salle de classe, qui n’étaient peut-être même pas nécessaires, avant d’entrer dans la salle de classe.

– Un officier du département de police d’Uvalde a déclaré avoir entendu parler des appels au 911 qui provenaient de l’intérieur de la salle de classe et qu’il avait compris que les agents d’un côté du bâtiment savaient qu’il y avait des victimes piégées à l’intérieur. Pourtant, personne n’a tenté de pénétrer dans la salle de classe.

Le comité n’a pas « reçu de preuves médicales » pour montrer que la police prenant d’assaut la salle de classe plus tôt aurait sauvé des vies, mais il a conclu qu’« il est plausible que certaines victimes auraient pu survivre si elles n’avaient pas dû attendre 73 minutes supplémentaires pour être secourues. » ”

Les découvertes ont eu au moins un effet immédiat: le lieutenant Mariano Pargas, un officier du département de police d’Uvalde qui était le chef de la police par intérim de la ville pendant le massacre, a été mis en congé administratif.

Le maire d’Uvalde, Don McLaughlin, a déclaré qu’une enquête serait lancée pour déterminer si Pargas aurait dû prendre le contrôle des lieux. Il a également révélé pour la première fois que certains officiers avaient quitté la force depuis la fusillade, mais n’a pas fourni de nombre exact, affirmant qu’il s’agissait de trois.

Quelques heures après la publication du rapport, les responsables d’Uvalde ont rendu publics séparément pour la première fois des heures de séquences de caméras corporelles des policiers de la ville qui ont répondu à l’attaque. Il comprenait une vidéo de plusieurs officiers réagissant au mot d’un répartiteur, environ 30 minutes après le début de la fusillade, qu’un enfant dans la pièce avait appelé le 911.

« La salle est pleine de victimes. Appel de l’enfant au 911 », a déclaré un officier.

Autre vidéo de la caméra corporelle du sergent d’état-major d’Uvalde. Eduardo Canales, le chef de l’équipe SWAT de la ville, a montré l’officier s’approchant des salles de classe lorsque des coups de feu ont retenti à 11h37.

Une minute plus tard, Canales dit : « Mec, il faut qu’on y entre. Il faut qu’on y entre, il n’arrête pas de tirer. Nous devons y entrer. Un autre officier a pu être entendu dire “DPS envoie son peuple”.

C’était 72 minutes plus tard, à 12 h 50, lorsque les agents ont finalement pénétré dans les salles de classe et tué le tireur.

Les appels à la responsabilité de la police se sont multipliés à Uvalde depuis la fusillade.

“C’est une blague. C’est une blague. Ils n’ont rien à faire avec un badge. Aucun d’entre eux ne le fait », a déclaré dimanche Vincent Salazar, grand-père de Layla Salazar, 11 ans, qui figurait parmi les personnes tuées.

La colère a éclaté à Uvalde même sur la façon dont le rapport a été publié: Tina Quintanilla-Taylor, dont la fille a survécu à la fusillade, a crié au comité de trois membres de Texas House alors qu’ils quittaient une conférence de presse après la publication des conclusions.

Les membres du comité avaient invité les familles des victimes à discuter du rapport en privé, mais Quintanilla-Taylor a déclaré que le comité aurait dû répondre aux questions de la communauté, pas seulement des médias.

“Je suis énervé. Ils doivent revenir et nous accorder toute leur attention », a-t-elle déclaré plus tard. “Ces dirigeants ne sont pas des dirigeants”, a-t-elle déclaré.

Selon le rapport, 376 agents des forces de l’ordre se sont massés à l’école. L’écrasante majorité de ceux qui ont répondu étaient des forces de l’ordre fédérales et étatiques. Cela comprenait près de 150 agents de la US Border Patrol et 91 agents de la police d’État.

“En dehors de l’agresseur, le Comité n’a trouvé aucun ‘méchant’ au cours de son enquête”, indique le rapport. « Il n’y a personne à qui l’on puisse attribuer des intentions malveillantes ou malveillantes. Au lieu de cela, nous avons trouvé des défaillances systémiques et une prise de décision extrêmement mauvaise.

Le rapport a noté que bon nombre des centaines d’intervenants des forces de l’ordre qui se sont précipités à l’école étaient mieux formés et équipés que la police du district scolaire – que le chef du Texas Department of Public Safety, la force de police de l’État, avait précédemment reproché de ne pas entrer dans la chambre plus tôt.

Les enquêteurs ont déclaré que ce n’était pas leur travail de déterminer si les agents devaient être tenus responsables, affirmant que les décisions appartenaient à chaque organisme d’application de la loi. Avant dimanche, un seul des centaines d’officiers sur les lieux – Pete Arredondo, le chef de la police du district scolaire d’Uvalde – était connu pour avoir été en congé.

“Tous ceux qui sont venus sur les lieux ont dit que c’était chaotique”, a déclaré le représentant de l’État du Texas, Dustin Burrows, un républicain qui a dirigé l’enquête.

Les responsables du ministère de la Sécurité publique du Texas et de la US Border Patrol n’ont pas immédiatement renvoyé les demandes de commentaires dimanche.

Le rapport fait suite à des semaines d’entretiens à huis clos avec plus de 40 personnes, dont des témoins et des forces de l’ordre qui se trouvaient sur les lieux de la fusillade.

Aucun officier n’a fait l’objet d’autant d’attention depuis la fusillade qu’Arredondo, qui a également démissionné de son siège nouvellement nommé au conseil municipal après la fusillade. Arredondo a déclaré au comité qu’il traitait le tireur comme un “sujet barricadé”, selon le rapport, et a défendu de ne jamais traiter la scène comme une situation de tireur actif parce qu’il n’avait pas de contact visuel avec le tireur.

Arredondo a également tenté de trouver une clé pour les salles de classe, mais personne n’a jamais vérifié si les portes étaient verrouillées, selon le rapport.

Le rapport a qualifié de “nonchalante” l’approche des centaines d’officiers qui ont entouré l’école et a déclaré qu’ils auraient dû reconnaître qu’Arredondo restant dans l’école sans communication fiable était “incohérent” avec le fait qu’il soit le commandant de la scène. Le rapport a conclu que certains agents ont attendu parce qu’ils s’appuyaient sur de mauvaises informations tandis que d’autres «avaient suffisamment d’informations pour mieux savoir».

Le rapport était le résultat de l’une des nombreuses enquêtes sur la fusillade, dont une menée par le ministère de la Justice.

Brown, le père de l’enfant de 9 ans qui se trouvait à la cafétéria le jour de la fusillade, est venu à la conférence de presse du comité dimanche avec des pancartes disant “Nous voulons la responsabilité” et “Poursuivez Pete Arredondo”.

Brown a déclaré qu’il n’avait pas encore lu le rapport mais qu’il en savait déjà assez pour dire que la police “avait du sang sur les mains”.

Weber a rapporté d’Austin, au Texas. L’écrivain d’Associated Press, Jamie Stengle, a contribué depuis Dallas.

Jake Bleiberg et Paul J. Weber, Associated Press