Rapport: 96 000 Haïtiens fuient leurs maisons au milieu d’un pic de violence des gangs

L’OIM a déclaré que la violence liée aux gangs a conduit “au racket, aux enlèvements et à des actes criminels plus larges dans un contexte caractérisé par de profondes inégalités, des niveaux élevés de privation des besoins humains fondamentaux et un environnement de sécurité fragmenté”.

On pense que les gangs contrôlent environ 60% de Port-au-Prince, violant des femmes, des enfants et des hommes et incendiant des maisons alors qu’ils se battent pour contrôler plus de territoire à la suite de l’assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse, selon le United States nations.