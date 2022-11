Rapport : 90 % des comtés américains touchés par une catastrophe au cours de la dernière décennie

Quatre-vingt-dix pour cent des comtés des États-Unis ont subi une catastrophe climatique entre 2011 et 2021, selon un rapport publié mercredi.

Certains ont enduré jusqu’à 12 catastrophes déclarées par le gouvernement fédéral au cours de ces 11 années. Plus de 300 millions de personnes, soit 93 % de la population du pays, vivent dans ces comtés.

Rebuild by Design, qui a publié le rapport, est une organisation à but non lucratif qui recherche des moyens de se préparer et de s’adapter au changement climatique. Il a été lancé par le ministère du Logement et du Développement urbain à la suite de l’ouragan Sandy, la tempête catastrophique qui a frappé l’est des États-Unis il y a un peu plus de dix ans, causant 62,5 milliards de dollars de dégâts.

Les chercheurs ont eu accès aux données d’entrepreneurs qui travaillent en étroite collaboration avec l’Agence fédérale de gestion des urgences, ce qui leur a permis d’analyser les catastrophes et les paiements jusqu’au niveau du comté. Le rapport comprend quelque 250 cartes. Ils ont également examiné qui est le plus vulnérable et comparé combien de temps les gens dans différents endroits sont laissés sans électricité après des conditions météorologiques extrêmes.

La Californie, le Mississippi, l’Oklahoma, l’Iowa et le Tennessee ont connu le plus de catastrophes, au moins 20 chacun, y compris de violentes tempêtes, des incendies de forêt, des inondations et des glissements de terrain. Mais des États entièrement différents – la Louisiane, New York, le New Jersey, le Dakota du Nord et le Vermont – ont reçu le plus de financement en cas de catastrophe par personne au cours de la période de 11 ans.

Amy Chester, directrice générale de Rebuild by Design et co-auteur du rapport, s’est dite surprise de voir que certains États reçoivent plus d’argent pour reconstruire que d’autres. C’est en partie que le coût de la vie diffère d’un État à l’autre. Il en va de même pour la valeur monétaire de ce qui est endommagé ou détruit.

“Le financement des catastrophes est souvent orienté vers les communautés les plus riches et les plus riches en ressources”, a déclaré Robert Bullard, professeur de justice environnementale et climatique à la Texas Southern University, qui ne faisait pas partie de l’équipe qui a rédigé le rapport. Bullard a écrit un livre, “The Wrong Complexion for Protection” en 2012 avec une autre experte en justice environnementale et climatique, Beverly Wright, sur la façon dont les réponses fédérales aux catastrophes excluent souvent les communautés noires.

Le nouveau rapport semble le confirmer. Les personnes les plus vulnérables aux effets de ces phénomènes météorologiques extrêmes ne reçoivent pas beaucoup d’argent, selon le rapport. Ces régions du pays subissent également les plus longues pannes d’électricité.

« Quand les catastrophes frappent…. le financement n’arrive pas aux endroits qui en ont le plus besoin », a déclaré Bullard.

Une autre raison de l’inégalité des fonds pourrait être que les vagues de chaleur sont exclues de la loi fédérale sur les catastrophes et ne déclenchent pas d’aide gouvernementale. S’ils le faisaient, les États du sud-ouest comme l’Arizona et le Nevada pourraient se classer plus haut en termes de dépenses par personne.

SIGNALER LES DÉPASSEMENTS

Le rapport a été préparé par des défenseurs des politiques, et non des scientifiques, et dépasse les limites en attribuant chaque catastrophe météorologique au changement climatique. C’est inexact. Le changement climatique a turbocompressé le climat et rendu certains ouragans plus forts et les catastrophes plus fréquentes, a déclaré Rob Jackson, climatologue à l’Université de Stanford. Mais, “Je ne pense pas qu’il soit approprié d’appeler chaque catastrophe que nous avons connue au cours des 40 dernières années une catastrophe climatique.”

Même si toutes les catastrophes météorologiques compilées ne sont pas attribuables au changement climatique, Jackson a déclaré que la collection pourrait encore avoir de la valeur.

“Je pense qu’il est utile de souligner que les catastrophes météorologiques affectent essentiellement tous les Américains maintenant, peu importe où nous vivons.”

Les coûts annuels des catastrophes ont grimpé en flèche, a-t-il dit, pour atteindre plus de 100 milliards de dollars en 2020. Les centres nationaux d’information sur l’environnement ont totalisé plus de 150 milliards de dollars pour 2021.

CHANGEMENT DE POLITIQUE

Le gouvernement fédéral a fourni aux comtés un total de 91 milliards de dollars pour se rétablir après des événements extrêmes au cours des 11 années, ont découvert les chercheurs. Cela n’inclut que les dépenses de deux programmes gérés par la FEMA et le HUD, et non l’assistance individuelle ou les paiements d’assurance de l’agence. Cela n’inclut pas non plus l’aide d’autres agences comme la Small Business Administration ou le Army Corps of Engineers.

Chester a déclaré que si tous ces programmes fédéraux de secours en cas de catastrophe étaient inclus, le total serait beaucoup plus élevé. Les National Centers for Environmental Information estiment que plus de 1 billion de dollars ont été dépensés pour les événements météorologiques et climatiques entre 2011 et 2021.

Le rapport recommande au gouvernement fédéral de passer à la prévention des catastrophes plutôt que d’attendre que les événements se produisent. Il cite l’Institut national des sciences du bâtiment qui affirme que chaque dollar investi dans l’atténuation des catastrophes naturelles en construisant des digues ou en faisant des brûlages dirigés permet au pays d’économiser 6 dollars.

“La clé à retenir pour nous est que notre gouvernement continue d’investir dans des endroits qui ont déjà souffert au lieu d’investir dans les zones les plus vulnérables socialement et physiquement”, a déclaré Chester.

