Rapport: 7 touristes irakiens tués par les inondations dans le nord-est de l’Iran

Téhéran, Iran (AP) – Des crues soudaines déclenchées par de fortes pluies ont tué sept touristes irakiens dans le nord-est de l’Iran samedi, ont rapporté les médias d’État iraniens, la dernière en date du nombre de victimes alors que les averses continuent de frapper le pays.

L’agence de presse officielle IRNA a déclaré que les touristes faisaient partie d’un groupe de 13 Irakiens en visite en Iran. Ils voyageaient dans un break bondé sur une route près de la ville de Mashhad, à quelque 900 kilomètres (560 miles) au nord de la capitale Téhéran, lorsqu’une crue soudaine a emporté leur voiture.

Parmi les victimes figuraient cinq femmes et le chauffeur iranien du groupe. Trois Irakiens étaient portés disparus tandis que les autres passagers ont réussi à se mettre en sécurité.

Environ 2 millions d’Irakiens visitent l’Iran chaque année.

Samedi également, les autorités iraniennes ont porté à 61 le nombre de morts dans les glissements de terrain et les crues soudaines qui ont englouti le pays depuis jeudi, alors que huit autres corps ont été récupérés. Au moins 32 personnes sont toujours portées disparues.

Le président iranien Ebrahim Raisi a visité un centre d’opérations de sauvetage dans l’un des villages sinistrés au nord-est de Téhéran, promettant plus d’aide pour la région.

On craignait que le nombre de morts n’augmente encore plus alors que de plus en plus de corps sont découverts à mesure que les pluies diminuent. Des milliers de personnes ont été transférées de zones reculées vers des endroits plus sûrs.

Samedi dernier, des crues soudaines dans la province du Fars, au sud de l’Iran, frappée par la sécheresse, ont tué au moins 22 personnes et touché une douzaine de villages de la province. Les autorités ont mis en garde contre de fortes pluies et d’éventuelles inondations.

La tempête de cette semaine est la plus meurtrière parmi les incidents liés à la pluie en Iran au cours de la dernière décennie. En 2019, une crue éclair a tué au moins 21 personnes dans la ville méridionale de Chiraz, et deux ans plus tôt, une tempête similaire avait fait 48 morts dans le nord-ouest de l’Iran.

Cependant, des glissements de terrain dans le nord de l’Iran en 2001 et à Téhéran en 1987 ont tué respectivement 500 et 300 personnes.

Les autorités ont imputé le nombre élevé de morts au grand mépris des mesures de sécurité par les personnes qui s’aventurent dans les tempêtes, tandis que les critiques citent la mauvaise gestion des projets de construction ainsi que les avertissements tardifs comme autres causes.

The Associated Press