Rappler: Philippine SEC ordonne la fermeture d’un site d’information, a déclaré la fondatrice Maria Ressa

Ressa, PDG et fondateur de Rappler, a publié une déclaration lors de la conférence internationale des médias du East-West Center à Honolulu, affirmant que la Philippine Securities and Exchange Commission (PSEC) avait confirmé sa décision antérieure de révoquer la licence d’exploitation du site d’information.

Ancien chef du bureau de CNN et personnalité de l’année du TIME, Ressa a déclaré que l’équipe ferait appel de cette décision, “d’autant plus que la procédure était très irrégulière”.

“Qu’est-ce que cela signifie? Nous avons des recours juridiques existants jusqu’au plus haut tribunal du pays. C’est comme d’habitude pour nous car, à notre avis, ce n’est pas immédiatement exécutoire sans l’approbation du tribunal”, a écrit Ressa dans un communiqué interne. annonce au personnel de Rappler.

Ressa a été plongée dans des batailles juridiques ces dernières années et a déclaré avoir été prise pour cible en raison des articles critiques de son site d’information sur l’administration du président sortant Rodrigo Duterte.

En janvier 2018, la SEC philippine a révoqué l’enregistrement de Rappler pour violation présumée des règles de propriété étrangère. La salle de presse a continué à fonctionner malgré la révocation.

La SEC a allégué que la société mère de Rappler “a intentionnellement créé un stratagème élaboré” pour couvrir un investissement d’une source étrangère, et que l’organisation est une “entité de médias de masse qui a vendu le contrôle à des étrangers”.

Constitutionnellement, les entreprises de médias de masse aux Philippines sont interdites de propriété étrangère.

L’investissement en question provenait du réseau Omidyar, un véhicule d’investissement créé par le fondateur et entrepreneur d’eBay Pierre Omidyar, a déclaré Rappler à l’époque.

Rappler a nié la propriété étrangère et a déclaré que le Philippine Depositary Receipt (PDR), un instrument financier qui régit l’investissement d’Omidyar, ne donnait au réseau aucun contrôle sur la société. Il a déclaré que l’arrangement avait été accepté par la SEC en 2015.

CNN a contacté la SEC des Philippines et l’ambassade des Philippines aux États-Unis, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Dans une ordonnance publiée mercredi, la SEC philippine “a confirmé et réitéré sa conclusion antérieure” de 2018 selon laquelle Rappler est une “entité de médias de masse” et qu’elle avait accordé le contrôle à une entité étrangère “par le biais du certificat de dépôt philippin délivré à Omidyar Network”.

“Rappler et RHC ont délibérément violé la constitution … lorsqu’ils ont accordé le contrôle à Omidyar”, a déclaré l’ordre. “Considérant la gravité et la gravité de l’infraction, et que ce n’est pas moins la constitution qui a été violée, cette commission constate et retient ainsi que la peine de révocation … doit être affirmée et maintenue.”

La décision intervient un jour avant que Duterte ne quitte ses fonctions et que le nouveau président Ferdinand Marcos Jr. assume la présidence philippine le 30 juin. Des groupes de médias ont exhorté Marcos, le fils de l’ancien dictateur Ferdinand Marcos Sr., à protéger la liberté des médias dans le pays, mais certains observateurs ont exprimé leur inquiétude quant à sa relation avec la presse.

Lors d’une conférence de presse mercredi, Ressa a déclaré que Rappler avait été harcelé à plusieurs reprises au cours des six dernières années et que “notre objectif est de continuer à tenir la ligne”.

“C’est de l’intimidation. Ce sont des tactiques politiques. Nous refusons d’y succomber”, a-t-elle déclaré. “Nous n’allons pas renoncer volontairement à nos droits. Et nous ne devrions vraiment pas. Je continue à faire appel pour cela parce que lorsque vous renoncez à vos droits, vous ne les récupérerez jamais.”

Francis Lim, le conseiller juridique de Rappler, a déclaré aux journalistes “nous sommes fortement en désaccord avec la décision” et qu’il existe “des recours juridiques disponibles pour contester la décision devant les tribunaux”.

Rappler et les Philippines

Ressa a remporté le prix Nobel de la paix 2021, avec le journaliste russe Dmitry Muratov, pour ses efforts pour protéger la liberté d’expression aux Philippines. Elle a fondé Rappler en 2012 et il a gagné en notoriété pour sa couverture inébranlable de Duterte et sa brutale “guerre contre la drogue”.

La liberté de la presse aux Philippines s’est rapidement détériorée sous Duterte, et le pays se classe désormais 147e sur 180 pays selon l’indice de liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF).

En 2020, l’un des réseaux de diffusion les plus importants et les plus influents des Philippines, ABS-CBN, a été contraint de cesser ses ondes et a reçu l’ordre de cesser ses activités après s’être vu refuser une nouvelle licence de diffusion.

Ressa a souvent parlé des défis auxquels elle et Rappler ont été confrontés pour couvrir l’actualité aux Philippines. Elle a été frappée par une foule de contestations judiciaires largement considérées comme politiquement motivées, notamment une condamnation pour cyberdiffamation qui pourrait la voir emprisonnée pendant six ans et des infractions fiscales présumées.

“Les journalistes ont été ciblés d’une manière que nous n’avons jamais vécue depuis l’époque de (Marcos Sr.). En moins de deux ans, j’ai eu 10 mandats d’arrêt contre moi et je n’ai rien fait de différent de ce que j’ai fait”. que je faisais (avant)”, a-t-elle déclaré à CNN en 2021.