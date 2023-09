Rappels limités au Canada alors que les États-Unis se battent contre une entreprise pour réparer des millions de véhicules

Alors que les autorités américaines prennent de nouvelles mesures pour rappeler au moins 25 millions de véhicules en raison de gonfleurs d’airbags qui peuvent exploser et projeter des éclats d’obus sur les conducteurs, leurs homologues canadiens n’ont pas l’autorité nécessaire pour exiger un rappel aussi radical et s’attendre à ce que les constructeurs automobiles prennent les devants.

« Transports Canada n’hésitera pas à prendre des mesures pour protéger la sécurité des Canadiens », a déclaré un porte-parole du ministère fédéral des Transports du Canada dans un courriel adressé à CTVNews.ca. « Transports Canada s’attend à ce que les entreprises émettent un avis de défaut de sécurité au Canada pour des véhicules et composants essentiellement similaires qui sont rappelés dans d’autres pays, y compris tout rappel de gonfleurs de coussins gonflables ARC. »

ARC Automotive Inc., basée au Tennessee, a jusqu’à présent refusé les demandes de la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis visant à rappeler des millions de véhicules équipés de gonfleurs d’airbags, qui ont été associés à au moins sept blessés et deux décès depuis 2009, dont un décès en 2016. Terre-Neuve et une blessure en mars 2023 au Michigan.

Les autorités américaines ont maintenant prévu une audience publique sur la question le 5 octobre, une étape nécessaire avant de demander un rappel ordonné par le tribunal qui pourrait concerner 52 millions de gonfleurs d’airbags conducteur et passager, soit au moins 25 millions des 284 millions de véhicules circulant sur les routes américaines. .

« Ces gonfleurs d’airbags peuvent se rompre lorsque l’airbag du véhicule est commandé pour se déployer, provoquant l’éjection avec force de débris métalliques dans l’habitacle du véhicule », a écrit la National Highway Traffic Safety Administration dans un document de décision initial, à la suite d’une huit- année d’enquête. « Une rupture du gonfleur d’airbag présente un risque déraisonnable de blessures graves, voire de mort, pour les occupants du véhicule. »

Destinés à gonfler les airbags en toute sécurité, ces dispositifs peuvent être trouvés dans les véhicules d’au moins une douzaine de constructeurs automobiles. Selon les autorités américaines, des incidents connus ont impliqué des modèles comme la Chrysler Town and Country de 2002, la Kia Optima de 2004, la Hyundai Elantra de 2009, la Chevrolet Malibu de 2010, la Volkswagen Golf de 2015, l’Audi A3 de 2016 et les Chevrolet Traverse de 2015 et 2017. Les gonfleurs potentiellement dangereux ont tous été fabriqués avant janvier 2018.

ARC Automotive a nié l’existence d’un problème de sécurité global et a décrit les incidents comme des « événements isolés ».

« ARC pense qu’ils résultent d’anomalies de fabrication aléatoires et ponctuelles qui ont été correctement traitées par les constructeurs automobiles au moyen de rappels spécifiques à des lots », indiquait une lettre précédente de l’entreprise à la National Highway Traffic Safety Administration.

Alors que les autorités américaines cherchent à rappeler tous les véhicules équipés de gonfleurs d’airbags ARC antérieurs à 2018, les rappels de Transports Canada se sont concentrés sur les gonfleurs de lots de production spécifiques associés à des incidents et problèmes connus. Au total, 45 507 véhicules équipés de gonfleurs de coussins gonflables ARC ont été rappelés au Canada depuis 2017, ce qui ne représente que 1,3 % des quelque 3,5 millions de véhicules équipés de gonfleurs de coussins gonflables ARC au pays.

Les rappels canadiens incluent les modèles 2009 à 2017 de BMW, Ford, Hyundai, General Motors et Volkswagen. Plus de 90 pour cent d’entre eux proviennent d’un rappel effectué en mai 2023 de plus de 42 000 modèles de VUS Buick Enclave, Chevrolet Traverse et GMC Acadia de 2014 à 2017.

Transports Canada a publié une longue liste de véhicules équipés de gonfleurs de coussins gonflables ARC côté conducteur, qui comprend des modèles de 1998 à 2017 de grandes marques comme BMW, Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat, Ford, Mercury, Lincoln, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC. , Hummer, Oldsmobile, Pontiac, Saab, Saturn, Hyundai et Kia. Ceux-ci représentent plus d’un véhicule immatriculé sur 10.

Dans une déclaration précédente, un porte-parole de Transports Canada a expliqué que le ministère fédéral « n’a aucune « autorité directe sur les fournisseurs de composants comme ARC Automotive Inc. »

« Nous surveillons la situation ici au Canada et dans d’autres pays », a déclaré mercredi un porte-parole du ministère. « Transports Canada et la National Highway Traffic Safety Administration du département américain des Transports collaborent sur cette question depuis 2016. »



Avec des fichiers de l’Associated Press