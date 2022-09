Rappels de l’assistant Google dirigés vers les tâches Google

Sur Android, les moyens de se rappeler de faire quelque chose ne manquent pas. Par exemple, vous pouvez demander à Google Assistant de définir un rappel ou vous pouvez connecter un rappel à Google Calendar. Cela peut devenir un peu désordonné, donc afin de ranger ce flux, Google a annoncé une migration des rappels de l’assistant et du calendrier vers Tâches Google qui doit avoir lieu au cours des prochains mois.

Il y a un gros bonus à ce mouvement, même si cela peut prendre un peu de temps pour s’y habituer. Comme Google l’explique, Google Tasks est la maison idéale pour cette chose exacte car elle peut déjà être synchronisée avec tous vos appareils et prend également en charge les applications Workspace via l’intégration intégrée sur Gmail (illustrée ci-dessus), Calendar et Chat.

Pour les utilisateurs non-Workspace, cela affectera également la façon dont vous créez des rappels/tâches avec Google Assistant, mais dans le bon sens. Par exemple, si vous devez vous rappeler de prendre un médicament tous les jours à une certaine heure, créer et gérer cette tâche est aussi simple que de dire : “Ok Google, rappelle-moi de prendre ma pilule à 18 h tous les jours”. L’interface utilisateur de Google Task apparaîtra alors et vous aidera à gérer cette tâche.

Google indique que ces changements auront lieu “bientôt”, donc si vous souhaitez jeter un œil à Google Tasks dès maintenant, n’hésitez pas à télécharger l’application ci-dessous. La société note qu’elle enverra des notifications aux utilisateurs lorsqu’elle sera prête à commencer à tester cette nouvelle fonctionnalité.

// Google