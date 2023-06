Rappels de chaises longues pour nouveau-nés liées à 2 autres décès de nourrissons

En novembre 2021, un bébé a été placé sur une chaise longue pour nouveau-né dans un lit d’adulte avec un parent et une literie moelleuse. Ce bébé a ensuite été retrouvé mort sur la chaise longue. La cause du décès était indéterminée.

Lors d’un décès, en octobre 2021, le nourrisson a été placé sur la chaise longue pour dormir et roulé sous un oreiller pour adulte à proximité. La cause du décès était une asphyxie positionnelle ou une suffocation.

Le rappel comprend les chaises longues pour nouveau-nés Boppy Original, les chaises longues pour nouveau-nés Boppy Preferred et les chaises longues pour nouveau-nés Boppy de Pottery Barn Kids. Ils sont fabriqués par la Boppy Company de Golden, Colorado.

JEUDI 8 juin 2023 (HealthDay News) — Après deux autres décès de nourrissons, la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) exhorte les parents et les soignants à cesser d’utiliser les chaises longues Boppy Newborn rappelées, qui sont désormais liées à 10 décès au total.

Il est illégal d’offrir à la vente ou de donner un produit qui a été rappelé par le CPSC. La CPSC a exhorté les marchés en ligne à cesser de mettre ces produits en vente.

Les consommateurs peuvent contacter la société Boppy pour obtenir des instructions sur l’élimination de la chaise longue et pour obtenir un remboursement.

Appelez la société au 800-416-1355 de 9 h à 17 h HE du lundi au vendredi ou rendez-vous en ligne sur www.boppy.com et cliquez sur « Rappels de produits » pour plus d’informations.

Le meilleur endroit pour qu’un bébé dorme est sur une surface ferme et plane dans un lit d’enfant, un berceau ou une cour de récréation. N’ajoutez jamais de couvertures, d’oreillers, de tour de lit rembourrés ou d’autres articles à l’environnement de sommeil d’un bébé. Les bébés doivent toujours être placés pour dormir sur le dos, a conseillé le CPSC.

Plus d’information

L’American Academy of Pediatrics a des informations sur le sommeil sécuritaire.

SOURCE : US Consumer Product Safety Commission, communiqué de presse, 6 juin 2023