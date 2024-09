Rappels au Canada : les gouttes oculaires présentent un risque d’infection

Une société pharmaceutique canadienne avertit les consommateurs de ne pas utiliser certains de ses gouttes oculaires en raison du potentiel de croissance microbienne pouvant entraîner des infections oculaires.

Pendopharm, de Montréal, une division de Pharmascience Inc., rappelle les emballages de 5 mL et 10 mL de ses Gouttes pour les yeux Cromolynavec le numéro d’identification du médicament 02009277. Les produits ont les dates de péremption suivantes : 30 avril 2025 ; 30 avril 2026 ; 30 novembre 2026 ; 31 janvier 2026 ; et le 31 août 2026.

« Les enfants, les personnes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est plus faible peuvent être plus sensibles aux infections ou aux ‘complications dues à une contamination microbienne' », selon un avis public publié mercredi sur le site Internet du gouvernement canadien.

En revanche, pour les individus en bonne santé, le risque de développer des infections oculaires graves à cause de gouttes oculaires potentiellement contaminées est « relativement faible » et l’infection peut même guérir d’elle-même, lit-on dans l’avis.

La société pharmaceutique spécialisée conseille aux consommateurs de rapporter le produit à une pharmacie qui sera correctement disposer il.

« Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et avez des problèmes de santé », ajoute l’avis.

Ceux qui souhaitent contacter l’entreprise peuvent joindre Pendopharm en appelant le 1-888-550-6060 ou en envoyant un courriel à [email protected].

De plus, les particuliers peuvent signaler tout effets secondaires ou plaintes à Santé Canada.

Tests de produits

Le produit est un médicament en vente libre destiné à prévenir et à soulager les symptômes de la conjonctivite allergique saisonnière, un type courant d’allergie oculaire et une forme d’œil rose, chez les adultes et les enfants de cinq ans et plus.

L’avis public indiquait que les tests effectués par l’entreprise avaient révélé que le conservateur des produits pourrait ne pas être aussi efficace que prévu, augmentant ainsi le risque de croissance de microbes tels que des moisissures ou des bactéries. Il a fait état d’une préoccupation particulière quant au risque de contamination du produit par la bactérie Pseudomonas aeruginosa.

Symptômes et traitement

Les individus peuvent souffrir d’infections s’ils ressentent des douleurs oculaires, des changements dans la vision, une sensibilité à la lumière, une rougeur des yeux, un écoulement excessif et des pupilles anormales, selon l’avis.

Dans les cas graves mais rares, les infections peuvent entraîner une perte de vision, des infections systémiques et la mort.

« Ce risque est plus élevé pour les personnes plus sensibles à l’infection », indique l’avis.

Pour les cas graves, l’infection peut souvent être traitée avec des antibiotiques topiques, ajoute-t-il.

De plus, la bactérie Pseudomonas aeruginosa peut provoquer des infections graves chez les personnes dont le système immunitaire a été affaibli par des maladies graves, notamment la fibrose kystique, le VIH-SIDA, une maladie pulmonaire grave, le cancer, le diabète ou des brûlures. Les personnes souffrant d’infections graves peuvent souffrir de pneumonie, d’infections osseuses, d’infections des voies urinaires, d’infections gastro-intestinales, de méningite et d’infections sanguines.

L’avis indique que Santé Canada surveille la situation, y compris la « mise en œuvre de mesures correctives et préventives » par l’entreprise.

« Le ministère informera le public si de nouveaux risques pour la santé sont identifiés », selon l’avis public.