Rappelez-vous Sahil Khan de Style, il a cessé d’agir pour la musculation, a construit un empire de fitness Rs 100 crore; sa valeur nette est de…

L’acteur Sahil Khan, qui s’est fait connaître avec Style et Xcuse Me, a cessé d’agir et est devenu un influenceur du fitness, construisant un immense empire du fitness.

Lundi, il a été rapporté que Sharman Joshi était sur le point de retrouver son coéquipier de Style et Xcuse Me Sahil Khan pour un nouveau film. La nouvelle a été célébrée par les fans, qui ont adoré leur chimie dans les deux comédies d’il y a près de 20 ans. Mais beaucoup ont également été surpris, étant donné que Sahil a cessé d’agir, n’apparaissant dans aucun film depuis plus de 13 ans maintenant. Entre-temps, l’acteur a construit un empire du fitness, se positionnant comme un culturiste et un gourou du fitness.

La carrière cinématographique de Sahil Khan

Sahil Khan a commencé sa carrière dans le divertissement avec un clip vidéo pour Stereo Nation à la fin des années 1990. Il a fait ses débuts à Bollywood avec le hit de N Chandra en 2001, Style, qui l’a associé pour la première fois à Sharman Joshi. Il est également apparu dans la suite du film Xcuse Me, sorti en 2003. Sahil a ensuite joué le rôle de héros solo dans quelques films comme Double Cross et Yehi Hai Zindagi et a joué un rôle de soutien dans Aladin. Sa dernière apparition au cinéma remonte à 2010 dans l’aventure de super-héros Ramaa: The Saviour.

L’empire de remise en forme Rs 100 crore de Sahil Khan

Dans les années 2010, Sahil a progressivement dit adieu aux films et a commencé à se concentrer sur sa carrière d’expert en fitness. Il a investi dans des gymnases et a finalement fondé une société appelée Divine Nutrition en 2016. Selon plusieurs sources, la société de l’acteur vaut plus de Rs 100 crore aujourd’hui. Bien que la valeur nette de Sahil soit inconnue, plusieurs sources estiment qu’elle se situe entre Rs 40 et 60 crore. Les modes de rémunération de Sahil incluent également sa chaîne YouTube, où il compte 28 lakh d’abonnés et ses autres plateformes de médias sociaux, où il a amassé des millions d’abonnés.

La vie personnelle tumultueuse de Sahil Khan

Sahil Khan a également eu une vie personnelle assez mouvementée. En 2003, il a épousé la danseuse et actrice Negar Khan mais le couple a divorcé en 2005. En 2011, il aurait eu une liaison avec Ayesha Shroff, avec qui il était partenaire commercial. Après qu’Ayesha l’ait poursuivi en justice, son avocat a soumis des photos qui les auraient montrés dans des positions compromettantes. En 2014, il a été impliqué dans une bagarre dans un gymnase avec Ismail Khan, le petit ami de l’actrice Sana Khan. Des rumeurs avaient également circulé sur la liaison de Sahil et Sana, mais l’acteur l’a démentie.