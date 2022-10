Rappelez-vous, rappelez-vous le 5 novembre – paroles, signification et citation expliquées – The Sun

Alors que Bonfire Night approche et que les festivités pyrotechniques commencent, il n’est pas difficile d’oublier la date à laquelle ils ont lieu grâce à une rime accrocheuse.

Mais quelles sont les paroles de Remember, Remember The Fifth of November et quelle est la signification de cette comptine de vieillesse ?

Quels sont les mots pour se souvenir, se souvenir du 5 novembre ?

Il existe de nombreuses versions de la comptine qui ont survécu dans différentes parties de l’Angleterre depuis le 17ème siècle.

La plupart commencent par les mêmes mots ou des mots très similaires.

Voici le formulaire de base :

Souviens-toi, souviens-toi, le 5 novembre

Trahison de poudre à canon et complot

Je ne vois aucune raison pour laquelle la trahison de la poudre à canon

Ne devrait jamais être oublié

Après cela, il y a des versets très différents qui peuvent être inclus. L’un va :

Guy Fawkes, Guy Fawkes, c’était son intention

Faire sauter le Roi et le Parlement

Trois barils de poudre ci-dessous

Pauvre vieille Angleterre à renverser

Par la providence de Dieu, il a été attrapé

Avec une lanterne noire et une allumette brûlante

Holler les garçons, brailler les garçons, laissez les cloches sonner

Holler boys, holler boys, God save the King !

Une autre section sur l’incendie du pape est aujourd’hui souvent laissée de côté en raison du sentiment anti-catholique, bien que des versions soient encore utilisées par certaines sociétés de feu de joie à Lewes.

La rime se termine alors par les mots :

S’il vous plaît, rappelez-vous,

Le cinq novembre,

Trahison de poudre à canon et complot.

Je ne vois aucune raison pour laquelle la trahison de la poudre à canon

Ne devrait jamais être oublié.

Quel était le complot des poudres à canon ?

Le complot des poudres à canon de 1605 était une tentative d’assassinat ratée contre le roi Jacques Ier par un groupe de catholiques anglais provinciaux.

Les révolutionnaires avaient espéré un meilleur traitement de la part du nouveau monarque après 45 ans de traque sous le règne d’Elizabeth I et ont décidé de mesures drastiques lorsque les choses ne se sont pas améliorées sous son règne.

Le catholique né dans le Warwickshire, Robert Catesby, et ses amis prévoyaient de tuer le roi, ses ministres et des dizaines de nobles en faisant exploser le palais de Westminster lors de l’ouverture officielle du Parlement le 5 novembre 1605.

Les comploteurs ont loué une maison à proximité et ont réussi à faire passer en contrebande 36 barils de poudre à canon – environ 2,5 tonnes – dans une cave sous le palais, prêts à le faire exploser.

Une telle explosion aurait tué non seulement les victimes visées, mais des centaines, voire des milliers de Londoniens.

Les explosifs ont été découverts avec des heures à perdre après une dénonciation anonyme avertissant un pair de rester à l’écart.

Ceux qui complotaient aux côtés de Robert Catesby étaient John et Christopher Wright, Robert et Thomas Wintour, Thomas Percy, Guy Fawkes, Robert Keyes, Thomas Bates, John Grant, Ambrose Rookwood, Sir Everard Digby et Francis Tresham.

Qui était Guy Fawkes ?

Loin d’être le meneur de l’intrigue, Guy “Guido” Fawkes n’était que l’homme de la gâchette recruté pour mettre la mèche.

Né à York, il s’est converti au catholicisme après la mort de son père et est parti devenir mercenaire en combattant pour les Espagnols contre les Hollandais protestants.

Compte tenu de son expertise dans les explosifs, il a été chargé de mettre et d’allumer la mèche à la poudre à canon.

Il a été pris en flagrant délit par les hommes du roi sous le palais et a été torturé pendant deux jours à la tour de Londres jusqu’à ce qu’il abandonne ses co-conspirateurs.

La mort traditionnelle des traîtres dans l’Angleterre du XVIIe siècle consistait à être pendu, dessiné et écartelé en public.

Fumseck aurait été obligé de regarder ses testicules coupés et ses entrailles arrachées.

Mais alors qu’il attendait sa punition sur la potence, Fawkes, 35 ans, a sauté de la plate-forme et s’est cassé le cou.

Il a quand même été pendu et les quatre parties de son corps envoyées à travers le pays pour avertir les autres.

Le 5 novembre a ensuite été déclaré fête nationale et les gens ont commencé à brûler des effigies de Fawkes – appelés gars – et plus tard à déclencher des feux d’artifice représentant la poudre à canon.