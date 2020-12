Ensuite, Kanye a payé, acceptant de rencontrer un diplômé de l’Université de Pennsylvanie qui naviguait dans l’industrie de la musique de New York. « Mon colocataire était comme, » Tu dois rencontrer mon cousin, Kanye. Il travaille sur l’album de Jay-Z « , a rappelé John lors d’un événement du Tribeca Film Festival de cette première rencontre en 2018. « Il travaille avec tous ces gars de Roc-A-Fella. »

Bientôt, les deux nouveaux venus se rencontrent dans l’appartement de Kanye à Newark. « Il me donnait des rythmes pour ma démo et je leur écrivais, puis je chantais des crochets sur les siens », a déclaré John. Et quand Le décrochage universitaire l’artiste a finalement signé un contrat d’enregistrement avec Roc-A-Fella, il a également obtenu le feu vert de son nouveau copain. Shared Legend, « Je pense qu’ils lui ont donné plus de contrats pour qu’il puisse juste faire des beats pour eux et ils voulaient juste le garder à la maison. Mais, finalement, il a convaincu tout le monde: ‘Je suis un artiste. un producteur. Je suis un artiste. Oh, et, au fait, j’ai signé ce gamin vraiment cool, John Legend de l’Ohio, et tu devrais le signer aussi. « »

Un combiné de 32 Grammys plus tard, c’est sûr de dire que c’était une bonne décision.