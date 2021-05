«  Rappelez-vous, nous nous sommes battus pour l’air  », Varun Dhawan écrit une note stimulante au milieu de la crise du COVID-19

À un moment où le pays traverse une période difficile pour lutter contre la deuxième vague de COVID-19 qui a coûté la vie à des milliers de personnes au cours du dernier mois seulement, l’acteur de Bollywood Varun Dhawan a utilisé son pseudo Instagram pour rédiger une note stimulante. et a dit que «nous sommes tous dans le même bateau».

Le message de la star de «l’étudiant de l’année» disait: «Si nous survivons tous à cela, comme j’espère que nous le ferons, souvenez-vous que, en fin de compte, nous ne nous sommes pas battus pour la terre, les armes, la maison ou les bijoux. Nous ne nous sommes pas battus pour des billets de concert, des désignations sophistiquées, des religions ou des politiques. Nous ne nous sommes pas battus pour des actions dans une entreprise ou pour une place à table. Nous ne nous sommes pas battus pour des billets en classe affaires ou les clés d’une maison près de la plage. Quand tout cela est fini, souvenez-vous, que nous nous sommes battus pour l’air. »

Les adeptes de célébrités, y compris Katrina Kaif et plus de lakhs d’adeptes de Varun ont aimé le message.

Aparshakti Khurana a sonné dans la section des commentaires et a écrit: « Très bien dit paaji. Cela me brise le cœur chaque jour un million de fois » et a ajouté une émoticône cœur brisé.

Auparavant, la star de B-town Kareena Kapoor Khan avait partagé un message sur Instagram exhortant les gens à suivre sérieusement les protocoles COVID. Elle a publié un message parlant de l’importance de porter correctement des masques indiquant qu’il faut réfléchir aux travailleurs de première ligne qui ont tout donné dans la lutte de l’Inde contre le COVID avant que quiconque ne bafoue les règles.

Dans sa note sur Instagram, elle a écrit que chacun lisant son message était responsable de briser la chaîne.

« Il est inimaginable pour moi de savoir qu’il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre pays. La prochaine fois que vous sortez, ou portez votre masque sous le menton, ou bafouez les règles, épargnez une pensée pour nos médecins et notre personnel médical. Ils sont à un point de rupture, à la fois mentalement et physiquement. Chacun de vous qui lit ceci est responsable de briser la chaîne. Aujourd’hui plus que jamais, l’Inde a besoin de vous », lit-on dans le post de Kareena.

Un total de 4,01 993 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés dans le pays, portant le nombre cumulé de cas à 1,91,64,969, a rapporté samedi le ministère de la Santé de l’Union. Avec 3 523 personnes ayant succombé à l’infection au cours des dernières 24 heures, le nombre de morts est monté à 2 11 853. Actuellement, il y a 32,68 710 cas actifs de COVID-19 dans le pays.