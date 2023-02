Rappelez-vous « Manjulika » qui a effrayé les passagers du métro de Delhi ? Elle est physiothérapeute dans la vraie vie

Naïda : Vous souvenez-vous d’une vidéo d’un métro de Delhi devenue virale sur les réseaux sociaux ? Non? Mais vous vous souviendrez certainement de « Manjulika » qui a effrayé les passagers du métro avec ses actions bizarres ! Dans un clip qui a fait surface sur les réseaux sociaux, on pouvait voir la dame se faire passer pour le personnage de Vidya Balan du film “Bhool Bhulaiyaa” où elle jouait un fantôme appelé “Manjulika”. Eh bien, elle s’appelle Priya Gupta et elle est en fait physiothérapeute de profession.

Au départ, elle était interpellée pour absurdité et nuisance dans un lieu public, mais il a été révélé plus tard que tout cela n’était qu’une farce aléatoire ! En fait, elle faisait partie d’une campagne publicitaire de boAt qui comprenait même plusieurs autres personnes qui jouaient les personnages de Squid Game et Money Heist de Netflix dans un autre métro.

S’adressant à News 18 Local, Priya a révélé qu’elle était originaire de Bareilly et y étudiait depuis son enfance. Elle a ensuite déménagé à Ghaziabad pour suivre un cours de physiothérapie mais ce n’était pas tout ! Elle a toujours eu un intérêt pour le théâtre et le mannequinat, ce qui lui a fait prendre du temps pour pratiquer et développer des compétences pour sa passion.

Même si elle était bonne en études, elle

toujours voulu être acteur. L’éducation restant sa priorité, elle a terminé son cours de physiothérapie et a commencé à s’intéresser au théâtre et au mannequinat au cours des six dernières années. Priya a partagé que sa famille est très favorable à sa passion.

Pour donner son passé, le père de Priya est un homme d’affaires qui travaille à Ghaziabad. Lui, avec sa mère et son frère, l’a toujours motivée à suivre ses rêves. « Papa-maman et mon frère, tous m’encouragent à réaliser mes rêves. J’ai travaillé dans de nombreuses webséries et publicités télévisées. Je travaille toujours sur de nombreux grands projets à venir”, a déclaré Priya.

Parlant de sa vidéo virale, elle a déclaré qu’elle avait été tournée le 22 décembre pour un tournage publicitaire. Mais, elle a appris l’existence du clip par l’intermédiaire de ses amis et de sa famille. La vidéo a été rendue publique après que quelqu’un du métro l’ait capturée et publiée en ligne.

