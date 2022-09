Rappelez-vous les noms – Lisa, Chelsea et Christy – ce sont les personnes les plus importantes alors que Tallaght rend hommage

DES CENTAINES se sont rassemblées à Tallaght pour rendre hommage à trois frères et sœurs tués dans leur propre maison.

Des amis et des voisins ont sorti des ballons et partagé des histoires sur Lisa Cash, 18 ans, et les jumelles de huit ans Christy et Chelsea Cawley après avoir été tuées dans leur propre maison tôt dimanche.

De grandes foules se sont rassemblées ce soir dans le domaine de Brookfield lors d’une veillée spéciale aux chandelles à la mémoire de Lisa, Christy et Chelsea Crédit : Garrett White – Commandé par The Sun Dublin

Les jumelles Christy et Chelsea et leur sœur Lisa Cash ont été emmenées à Children’s Health Ireland à Crumlin

Lisa avec sa maman Margaret

Maman Margaret avec les jumeaux Christy et Chelsea Cawley

La maire du conseil du comté de South Dublin, Emma Murphy, a déclaré que certains qui voulaient saluer les habitants perdus avaient entendu des cris horribles juste après minuit.

Cllr Murphy a déclaré: «Ils l’ont vu de leurs propres maisons, de leurs jardins, de la route.

“Et ce sera quelque chose que nous devrons vraiment travailler avec eux pour faire face à mesure que nous avancerons.

« Il est important de se souvenir des noms Lisa, Chelsea et Christy.

“Ce sont les trois personnes les plus importantes en ce moment.”

Alors que le domaine de Rossfield s’est immobilisé ce soir, le commerçant local Jackie Warner a évoqué les souvenirs récents des “grands enfants”.

Elle a déclaré à The Irish Sun: «Je les connais tous pour venir tous les matins chercher ces rouleaux de saucisses à l’école.

“Ils étaient si polis, adorables petits enfants.”

Dévastée, Jackie a déclaré que ce qui s’était passé ce week-end lui donnait envie de rentrer chez elle et de serrer ses proches dans ses bras “un peu plus fort”.

Elle a ajouté: “Je vis ici depuis 22 ans et je n’ai jamais rien vu d’aussi mauvais que ça.”

SCÈNE EFFRAYANTE

La voisine Maria O’Flaherty a déclaré: «Même en pensant à cette nuit-là, la pluie était si forte.

“Cela a dû être si effrayant, même pour les services d’urgence de faire face à cela.

“Je suis désolé pour les gardes et la police et pour tout le monde qui doit faire face à cela.”

Maria a déclaré que la population locale soutiendrait pleinement la mère en deuil des enfants, Margaret, ajoutant: «C’est la seule chose à propos des habitants de Tallaght, les gens sont très authentiques et nous prenons soin des nôtres.

« Nous sommes solides pour les gens de la terre. Je vous promets que nous ne quitterons pas cette dame. Nous prendrons soin de cette dame.

HOMMAGE À TAOISEACH

Alors que la foule commençait à se former lors de la veillée, le Taoiseach Michael Martin a déclaré que le triple meurtre “a choqué la nation”.

Il a offert “ses plus sincères condoléances aux familles de Chelsea, Christy et Lisa, mère, père et famille pour la terrible tragédie d’un incident très violent”.

S’exprimant à Cork, le leader du Fianna Fail a déclaré: “C’était très, très triste.”

Le commissaire de la Garda, Drew Harris, a déclaré que les événements survenus dans le domaine de l’ouest de Dublin représentaient “l’un des pires incidents dont j’ai entendu parler ou que j’ai rencontrés”.

Il a déclaré qu’il s’agissait « de l’incident le plus épouvantable et le plus traumatisant ayant entraîné la mort de deux enfants et d’un jeune. Sincèrement, l’incident le plus épouvantable ».

Le flic vétéran s’est exprimé alors que les officiers continuaient de passer au peigne fin la scène et de cartographier ce qui avait conduit à la mort des frères et sœurs.

RASSEMBLAGE

Tragic Lisa, qui gardait son jeune frère et sa sœur, est décédée alors qu’elle tentait courageusement de défendre ses deux frères et sœurs.

Les corps des jeunes jumeaux ont ensuite été jetés d’une fenêtre à l’étage.

Un garçon de 14 ans – qui a réussi à donner l’alerte – a été grièvement blessé, mais ses blessures ne mettent pas sa vie en danger.

Il est entendu que la mère des frères et sœurs, Margaret, 40 ans, n’était pas à la maison à l’époque.

On pense qu’elle s’est précipitée dans une tentative effrénée de sauver ses enfants, mais seule l’horreur l’attendait.

Écrivant en ligne, Nan Cawley, une parente des enfants, a déclaré : « Merci à tous pour tous les appels et messages. Je ne sais pas comment nous allons nous en sortir.”

Et le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que l’histoire “a stupéfié beaucoup de gens” et qu’il avait été “choqué par ce qui est arrivé à deux beaux enfants et à une jeune adolescente”.

COMMUNAUTE EN DEUIL

Hier, de plus en plus de personnes venaient déposer des fleurs, des ours en peluche et des messages poignants sur les lieux du drame.

Des photos montrant Christy et Chelsea faisant leur première communion, étaient assises parmi la longue rangée d’hommages floraux.

Certaines notes épinglées au mur à l’extérieur de la maison racontaient la douleur d’amis acceptant de perdre des amis.

Le maire Murphy a déclaré: «C’est la communauté la plus soudée. Ils vont maintenant plus que jamais avoir besoin l’un de l’autre.

Dimanche, le centre communautaire local de Brookfield avait ouvert ses portes pour aider les gens à se rassembler et à faire face aux nouvelles.

Mme Murphy a déclaré que le centre avait été rempli « de jeunes, de personnes âgées, de personnes qui voulaient juste aller prendre une tasse de thé pour s’asseoir et essayer de donner un sens à quelque chose que personne ne pourra jamais comprendre. .

“Nous avons perdu trois jeunes, dynamiques et belles vies hors de notre communauté, dans les termes les plus inimaginables, et ce sera un chemin très difficile pour la communauté.”

Décrivant la réaction à la tragédie, Mme Murphy a ajouté : « C’est tellement calme. Les gens sont engourdis.

“Je pense que ça ne s’enfonce pas, mais c’est là et c’est tellement brut pour les gens.

« C’est quelque chose que vous n’imaginez jamais être à votre porte.

“L’ampleur de ce qui émerge en termes de détails, vous n’imaginez jamais que quelque chose se passe, en particulier pour les enfants, et la communauté au sens large ici est bien consciente de ce qui s’est passé parce qu’elle l’a vu.”

TALLAGHT DÉVASTÉ

Un local stupéfait nous a dit : « Tout Tallaght est juste dévasté et dans un état d’incrédulité.

« Les gardes étaient même visiblement contrariés parce qu’ils devaient prendre toutes les fleurs parce que les gens ne pouvaient pas monter jusqu’à la maison.

“L’esprit est époustouflant que quelque chose d’aussi mauvais que cela puisse arriver.”

Et un voisin, qui n’a pas voulu donner son nom, a raconté avoir entendu des cris vers 12h.

Il a déclaré : « Peu de temps après, je regardais un film et les cris sont devenus incroyables.

«Je suis sorti et j’ai pu voir gardai. Il y avait beaucoup d’agitation et des gens dans la rue.

« Nous ne pouvions pas donner un sens à ce qui se passait. C’était très traumatisant de voir tout cela arriver.

“Ils formaient une belle et belle famille. Notre petite-fille jouait parfois avec les enfants dans la rue.

« Nous pouvions entendre les cris et aucun de nous n’a dormi cette nuit-là. Les gens ne s’en remettront pas.

« La communauté est mal secouée, mentalement et physiquement. Les gardes ont vraiment bien fait cette nuit-là. Il faudrait leur remettre des médailles.

«Et les ambulanciers se sont battus et se sont battus si fort pour les sauver.

“Lisa était une belle jeune fille et elle a fait de son mieux pour sauver ces enfants.”

DIFFICILE A CROIRE

Local Fianna Fail Cllr Charlie O’Connor a déclaré: «Il est tout simplement difficile d’imaginer qu’un tel mal puisse avoir lieu. Le tout est juste incroyable et tellement horrible.

« Toute la communauté pense à la famille et aux amis de ces pauvres enfants et à leur mère.

“Cette pauvre famille va avoir besoin de beaucoup de soutien au cours des semaines et des mois à venir et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour

les aider à.”

Le directeur de l’école communautaire de St Aidan, Kevin Shortall, a rendu hommage à Lisa.

Il a déclaré: «On se souvient d’elle comme l’une des jeunes les plus honnêtes et authentiques, pleine d’intégrité et sans chichi, sans drame autour d’elle.

“Elle s’est occupée de ses affaires et a été extrêmement appréciée et très chaleureusement rappelée par tant de membres du personnel ici à l’école.

«Je crois qu’elle faisait du baby-sitting à l’époque, et cela aurait été quelque chose pour lequel elle était tellement douée.

“C’était le genre de personne en qui on pouvait avoir confiance. C’est la personne qu’était Lisa.”

Hier, de plus en plus de personnes venaient déposer des fleurs, des ours en peluche et des messages poignants sur les lieux du drame Crédit : Collins Photo Agency, Colin Keegan

Hier, le directeur de l’école communautaire de St Aidan, Kevin Shortall, a rendu hommage à Lisa Crédit : Collins Photo Agency, Collin Keegan