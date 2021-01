La sensation populaire en ligne Ahmad Shah, alias «peeche dekho», qui vient du Pakistan, a proposé quelque chose de spécial pour divertir ses fans.

L’adorable gamin, qui est devenu célèbre l’année dernière avec sa diatribe «peeche to dekho», souhaite à tous une bonne année avec ses petits frères. Ahmad a partagé une vidéo dans laquelle lui, avec ses jeunes frères Abubakar et Umer, a envoyé des vœux à l’occasion de Happy 2021.

Cette fois-ci, les frères d’Ahmad volent la vedette et les fans sont pleins d’éloges pour les jeunes garçons.

De la manière la plus adorable, Ahmad dit dans la vidéo: «Bonne année. Je souhaite que le Tout-Puissant nous comble de bonheur en cette nouvelle année.

Alors qu’Ahmad commence par ses salutations, Umer attire l’attention après avoir accidentellement laissé tomber un paquet plein de chocolats. Alors que la caméra continue de tourner, le petit devient conscient et se trouve dans un dilemme entre prendre ses friandises ou les laisser sur le sol.

Cependant, après avoir échangé quelques regards sournois sur l’objectif, Umer finit par ramasser ses bonbons furtivement sur le sol. Le geste du petit garçon de se concentrer sur ses friandises a laissé les internautes émerveillés.

Ahmad a partagé le clip sur sa page Instagram et a souhaité à tous le Nouvel An au nom de lui et de ses frères, Umer Ahmad et Abubakar.

Le joli clip sous la forme d’une vidéo « sans erreur » a également été partagé par la famille sur la page Facebook officielle et la chaîne YouTube d’Ahmad.

La vidéo est depuis devenue virale dans de nombreux pays en dehors du Pakistan. En particulier, les échanges de regards épiques d’Umer après avoir laissé tomber les friandises ont grandement impressionné les utilisateurs des médias sociaux. La vidéo, sur Facebook, a été aimée plus de 96 000 fois en plus d’accumuler des centaines de commentaires.

Ahmed Shah, un enfant de quatre ans portant des lunettes rondes, a gagné en popularité sur le sous-continent et a atteint des pays lointains, dont les Émirats arabes unis. L’enfant de Dera Ismail Khan est non seulement devenu un engouement pour les médias sociaux en avril 2019 en tant que « peeche dekho kid », mais a trouvé des fans même dans les stars de Bollywood. L’actrice Richa Chadha a pris connaissance de la vidéo et n’a pas pu résister à partager sa réaction sur Twitter. Elle a écrit: «Le plus mignon! Le dilemme du garçon de gauche.

Ahmad a sa propre chaîne YouTube et a également participé à diverses émissions télévisées et campagnes publicitaires.