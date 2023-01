Rappelant la grâce de Benoît mais aussi les tempêtes de sa papauté

ROME (AP) – En rentrant à Rome depuis Beyrouth en septembre 2012, j’ai été escorté dans l’allée jusqu’à la section de première classe de l’avion papal et assis à côté du pape Benoît XVI.

Le pape, alors âgé de 85 ans, avait l’air fatigué. Il venait d’achever une délicate visite de deux jours au Liban alors que la guerre civile faisait rage en Syrie voisine.

C’était mon 92e voyage de ce genre : le premier était avec le pape Jean-Paul II, le maître du globe-trotter papal, puis au cours des huit dernières années avec Benoît.

Parce que j’avais l’intention de prendre ma retraite, le voyage de Benoît à Beyrouth devait être mon dernier, et les responsables du Vatican ont pensé que je devais partager ce moment avec lui.

Ce que je ne savais pas à l’époque, c’est que ce serait aussi son dernier voyage. En quelques mois, il deviendrait le premier pape à démissionner en 600 ans.

Sur ce vol, Benoît était clairement fatigué, mais il est resté aussi sympathique que d’habitude.

“Félicitations pour votre retraite”, a-t-il dit d’une voix douce, parlant dans son italien à l’accent allemand qui faisait souvent rire les Italiens.

Quand je lui ai dit que j’avais couvert le Vatican pendant plus de 30 ans, il a eu l’air surpris. Il avait l’air mélancolique en disant que ma retraite “est bien méritée”.

Je me suis toujours demandé si notre rencontre l’avait amené à réfléchir à ses propres plans qu’il n’avait pas encore révélés au monde. La date de retraite qu’il a annoncée plus tard était le 28 février – la date exacte à laquelle j’avais choisi de prendre ma retraite.

Dans l’avion, Benedict a semblé satisfait de notre conversation et ne semblait pas pressé d’y mettre fin – ce sont ses assistants qui m’ont fait signe qu’il était temps de regagner mon siège.

“Gracieux” est toujours un mot que j’associe à Benoît, qui était perpétuellement prêt à serrer la main et à dire quelque chose d’approprié pour l’occasion.

Dans le drame de Netflix “Les deux papes”, Benoît, interprété par Anthony Hopkins, est décrit comme intransigeant dans sa conviction que la survie de l’Église catholique romaine ne peut être assurée que par un retour à ses principes fondamentaux.

Pourtant, à sa manière, Benoît était un révolutionnaire.

Il était du genre à tenir bon et à ne pas reculer, quelles que soient les pressions extérieures auxquelles il était soumis. Mais il semblait aussi presque inconscient des tempêtes qu’il créerait.

Lorsque les inévitables questions se sont posées sur son passé dans l’Allemagne nazie, il a pu souligner qu’il avait couvert ce territoire dans plusieurs interviews réalisées des années avant de devenir pape : son adhésion obligatoire aux Jeunesses hitlériennes à l’adolescence ; être enrôlé dans l’armée vers la fin de la guerre; sa désertion et sa reddition aux Américains.

Il a ainsi évité les controverses auxquelles sont confrontés d’autres moins honnêtes sur leur histoire. Cela a certainement ouvert la voie à ses visites papales au camp de la mort nazi d’Auschwitz, en Israël et dans les synagogues de Rome et de New York.

C’était fascinant de l’entendre discuter en allemand avec le rabbin Arthur Schneirer, le rabbin né à Vienne, lors d’un arrêt à la Park East Synagogue de New York. Ils ressemblaient à deux vieux amis.

Dans l’une des crises majeures de sa papauté, un discours visant à promouvoir la tolérance entre les religions a fini par provoquer la colère – et même une certaine violence – dans la communauté islamique.

Dans un discours prononcé en 2006 à l’université de Ratisbonne en Allemagne, où il a été professeur de théologie, Benoît XVI a cité un empereur byzantin du XIVe siècle qui a qualifié l’islam de “mauvais et inhumain, comme son commandement (du prophète Mahomet) de se propager par l’épée”. la foi qu’il a prêchée.

Les remarques ont été rapidement condamnées dans le monde musulman, mais Benoît XVI a semblé surpris que ce qu’il considérait comme un discours savant puisse créer une telle rancoeur.

Il a dit qu’il “regrettait profondément” que certains se soient offensés, mais qu’il devait insister sur le fait que la religion ne peut jamais être une motivation pour la violence.

Des années plus tard, son ancien porte-parole, le révérend Federico Lombardi, a déclaré que Benoît XVI savait exactement ce qu’il voulait dire par sa remarque.

Lorsque Benoît a effectué son premier voyage en Afrique, un journaliste français a demandé lors d’une conférence de presse à bord du vol vers le Cameroun en 2009 si les préservatifs pouvaient jouer un rôle dans la lutte contre le VIH.

“Au contraire, cela (l’utilisation du préservatif) augmente le problème”, a-t-il déclaré.

Les journalistes et d’autres personnes dans l’avion ont été déconcertés par la réponse, qui contredit les points de vue des agents de santé et de nombre de ses propres prêtres luttant contre la maladie sur le continent.

Il a fait marche arrière un peu plus d’un an plus tard, affirmant que l’utilisation du préservatif pouvait être un premier pas vers un comportement plus moral pour prévenir la propagation du VIH.

C’était le genre de clarification qui était un signe de la confusion persistante et des luttes intestines du Vatican qui ont marqué la papauté de Benoît.

Dans les années qui ont suivi sa démission, Benoît est devenu de plus en plus fragile et est resté hors de vue du public dans un monastère à l’intérieur des murs de la Cité du Vatican. Il se consacre principalement à la prière.

Mais ses contributions à l’Église, qui comprenaient l’ouverture de la voie au pape François, n’ont pas été oubliées par son successeur argentin. En 2021, alors que Benoît avait 94 ans, François a adressé un merci public à l’Allemand à l’occasion du 70e anniversaire de son ordination sacerdotale.

“A toi Benoît, cher père et frère, vont notre affection, notre gratitude et notre proximité”, a déclaré François.

Victor L. Simpson a couvert le Vatican pour l’Associated Press depuis son arrivée en tant que correspondant à Rome en 1972 jusqu’à sa retraite en tant que chef du bureau italien en 2013. Au cours de cette période, il a couvert les derniers mois du pape Paul VI, le mandat de 33 jours du pape Jean-Paul Ier et des papautés de saint Jean-Paul II et de Benoît XVI, dont 92 de leurs voyages à l’étranger.

Victor L. Simpson, The Associated Press