Marcus Rashford a mérité de nombreuses récompenses cette saison, mais il est peu probable qu’il ajoute le soulier d’or à ce rythme.

Le modèle Rashford a joué un rôle aveugle sur et en dehors du terrain ce trimestre.

Il a célébré son 50e but en Premier League à Leicester au cours d’une année mémorable au cours de laquelle il a également obtenu un MBE.

L’as a également remporté un prix spécial de la personnalité sportive de la BBC pour sa campagne réussie visant à prolonger la gratuité des repas scolaires dans la pandémie de coronavirus.

Mais Rashford aurait également dû repartir avec le ballon de match au King Power.

Et Rashford, 23 ans, devra être plus clinique s’il veut contribuer à ramener les meilleurs prix à Old Trafford.

Il est devenu le troisième plus jeune buteur à marquer un demi-siècle pour United dans la Ligue derrière Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo.

Pourtant, ils ont tous deux soulevé la Premier League à plusieurs reprises et la Ligue des champions une fois également avec United.