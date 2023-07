Rappel GM : Pas de pièces de rechange malgré le risque d’éclat d’airbag

General Motors a récemment émis un rappel de sécurité concernant les gonfleurs d’airbag qui peuvent exploser et tirer des éclats d’obus sur les conducteurs, mais le constructeur automobile n’a pas de pièces de rechange.

« C’est une pensée dans mon esprit tout le temps que je conduis », a déclaré Jillian Grimes de Peterborough, Ont. a déclaré à CTVNews.ca par téléphone lundi. « J’ai deux jeunes enfants, un de trois ans et un de presque un an. Et le simple fait de savoir que l’airbag risque de se déclencher et d’avoir cette explosion avec des éclats d’obus est inquiétant. »

En juin, Grimes a reçu une lettre expliquant que sa Chevrolet Traverse 2017 faisait partie d’un rappel de General Motors de 42 000 véhicules au Canada et de près d’un million aux États-Unis concernant des gonfleurs d’airbag qui ont été liés à au moins sept blessures et deux décès, dont un Décès en 2016 au Canada.

Grimes a contacté un concessionnaire local et General Motors, qui n’ont offert aucune réponse.

« GM m’a dit au téléphone que je pouvais louer une voiture jusqu’à ce que les pièces soient disponibles, mais ce serait à mes propres frais », a déclaré Grimes. « Il me reste la décision: allons-nous nous endetter davantage pour avoir l’esprit tranquille et savoir que nous sommes en sécurité, ou allons-nous simplement attendre de voir si GM va faire quelque chose à ce sujet, ce qu’ils ont fait jusqu’à présent ‘ non. »

Destinés à gonfler les airbags en toute sécurité, les dispositifs sont fabriqués par ARC Automotive Inc., basée au Tennessee, qui a rejeté les demandes des régulateurs américains de rappeler des millions de véhicules en raison d’un problème potentiel auquel sont confrontés les modèles antérieurs à 2018 d’au moins une douzaine de constructeurs automobiles.

Lorsque Grimes a demandé à General Motors quand les pièces de rechange seraient disponibles, elle a dit qu’on lui avait dit que des « ingénieurs » y travaillaient.

« Si les ingénieurs y travaillent, je suppose que cela va prendre beaucoup de temps », a déclaré Grimes.

On estime qu’environ 3,5 millions de véhicules au Canada sont équipés de gonfleurs d’airbag ARC Automotive, soit plus d’un véhicule sur dix sur la route. Une liste complète de Transports Canada comprend au moins 90 marques et modèles de 1998 à 2017 de grandes marques comme BMW, Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat, Ford, Mercury, Lincoln, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, Oldsmobile, Pontiac , Saab, Saturn, Hyundai et Kia.

Le premier décès connu est survenu en juillet 2016, lorsque le conducteur d’une Hyundai Elantra 2009 à Terre-Neuve a été tué par des éclats de métal provenant d’un gonfleur d’airbag qui a explosé lors d’une collision à basse vitesse. Selon des responsables américains, d’autres incidents depuis 2009 ont impliqué des modèles comme la Chrysler Town and Country 2002, la Kia Optima 2004, la Chevrolet Malibu 2010, la Chevrolet Traverse 2015, la Volkswagen Golf 2015 et l’Audi A3 2016. En mars, le conducteur du même véhicule que Grimes a été blessé au visage après la rupture d’un gonfleur d’airbag dans le Michigan.

Le nombre exact de véhicules touchés aux États-Unis n’a pas été publié, mais il pourrait dépasser les 33 millions. À la suite d’une enquête de huit ans, la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis a exigé qu’ARC Automotive rappelle 67 millions de gonfleurs d’airbags en raison du risque pour la sécurité, qui comprend les gonfleurs d’airbags du conducteur et du passager. La société a jusqu’à présent refusé de se conformer, ouvrant la voie à une bataille juridique potentielle.

« ARC pense qu’ils résultaient d’anomalies de fabrication aléatoires » ponctuelles « qui ont été correctement traitées par les constructeurs automobiles par le biais de rappels spécifiques à des lots », a déclaré ARC Automotive dans une lettre de mai aux autorités américaines. La société n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les rappels précédents au Canada et aux États-Unis n’ont ciblé qu’environ 10 000 véhicules équipés de gonfleurs d’airbag ARC provenant des mêmes lots de production que les incidents connus, y compris des modèles de Hyundai, BMW, Ford, General Motors et Volkswagen. Le rappel le plus récent au Canada a été annoncé le 1er juin et ne concerne que 236 modèles Hyundai Elantra de 2011.

Le plus grand rappel de General Motors du 13 mai vise les modèles Buick Enclave, GMC Acadia et Chevrolet Traverse de 2014 à 2017. Grimes dit qu’elle a été choquée de voir un avis de rappel de sécurité qui ne fournissait aucune solution.

« J’ai été stupéfait quand j’ai lu la lettre et la phrase… qui disent que ce problème a le potentiel de causer des blessures graves ou la mort, puis le paragraphe suivant est que nous n’avons aucun moyen de résoudre ce problème pour le moment, mais nous allons vous faire savoir quand nous le ferons », a-t-elle déclaré. « J’étais sans voix. »

Grimes a fourni une copie de la lettre à CTVNews.ca. La lettre explique qu’une « rupture du gonfleur peut faire passer des fragments de métal à travers l’airbag et à l’intérieur du véhicule, ce qui peut entraîner des blessures ou la mort des occupants du véhicule ». La phrase suivante déclare en gras : « Les pièces pour réparer votre véhicule ne sont pas disponibles actuellement. »

Dans une déclaration à CTVNews.ca, un porte-parole de Transports Canada a expliqué que les constructeurs automobiles n’ont pas de délai juridiquement contraignant pour effectuer les réparations liées au rappel.

« Dans l’avis, l’entreprise doit informer les propriétaires lorsque les pièces et les installations nécessaires pour corriger le défaut devraient être disponibles », a déclaré le porte-parole. « L’entreprise doit alors envoyer un autre avis pour aviser des mesures correctives à prendre, une fois leur disponibilité connue. »

General Motors ne répondrait pas aux questions spécifiques de CTVNews.ca sur le rappel et le calendrier des pièces de rechange, et la société ne divulguerait pas non plus combien – ou si – des réparations ont déjà été effectuées.

« GM prend cette action élargie sur le terrain par prudence et avec la sécurité de nos clients comme notre plus haute priorité », a déclaré un porte-parole de la société dans une brève déclaration à CTVNews.ca. « GM travaille avec nos fournisseurs pour développer et valider un remède dès que possible, et lorsque nous aurons des pièces de rechange, nous les mettrons à la disposition des concessionnaires pour les réparations nécessaires. »

Jusque-là, les conducteurs comme Grimes se retrouvent avec un dilemme de savoir s’ils doivent ou non continuer à utiliser des véhicules potentiellement dangereux.

« Je suis sûre que des tonnes de personnes ont eu des accidents avec le même produit rappelé et n’ont pas eu de problème », a-t-elle déclaré. « Mais êtes-vous prêt à lancer cette pièce? Je ne sais tout simplement pas. »



Avec des fichiers de l’Associated Press