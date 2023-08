Rappel GM Canada : 900 véhicules équipés de gonfleurs d’airbag Takata

General Motors rappelle près de 900 véhicules aux États-Unis et au Canada avec des gonfleurs d’airbag Takata qui pourraient exploser et projeter des éclats d’obus en cas de collision.

Le rappel concerne certains véhicules Chevrolet Camaro, Sonic et Volt ainsi que la Buick Verano, tous de l’année modèle 2013.

La société affirme dans des documents publiés mardi par la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis que le gonfleur du coussin gonflable avant du conducteur peut exploser lors d’un accident en raison d’un défaut de fabrication.

Les gonfleurs font partie d’un groupe fabriqué par Takata qui fait l’objet d’une enquête par l’agence mais n’a pas été rappelé auparavant.

Takata a utilisé du nitrate d’ammonium volatil pour créer une petite explosion afin de gonfler les coussins gonflables en cas d’accident. Mais le produit chimique peut se détériorer avec le temps et exploser avec trop de force, faisant exploser une cartouche métallique et crachant des éclats d’obus.

Au moins 26 personnes ont été tuées aux États-Unis par les gonfleurs depuis mai 2009, et plus de 30 sont mortes dans le monde, y compris des personnes en Malaisie et en Australie. De plus, environ 400 personnes ont été blessées.

Le potentiel de dysfonctionnement dangereux a conduit à la plus grande série de rappels d’automobiles de l’histoire des États-Unis, avec au moins 67 millions de gonfleurs Takata impliqués. Le gouvernement américain dit que des millions n’ont pas été réparés. Environ 100 millions de gonfleurs ont été rappelés dans le monde. L’explosion des coussins gonflables a mis Takata Corp. du Japon en faillite.

Les sacs gonflables visés par le rappel de General Motors contiennent un produit chimique absorbant l’humidité appelé déshydratant et ne faisaient pas partie des rappels précédents. GM indique dans des documents publiés par le gouvernement que le problème se limite à un lot spécifique de gonfleurs fabriqués par Takata et que les autres véhicules ne sont pas concernés.

Mais les coussins gonflables Takata avec un déshydratant font l’objet d’une enquête de la NHTSA car ils ont le potentiel d’exploser et d’expulser des éclats d’obus. L’enquête ouverte en 2021 couvre plus de 30 millions de gonfleurs dans plus de 200 modèles de 20 constructeurs de voitures et de camions, dont GM.

L’agence a décidé en mai 2020 de ne pas rappeler les gonfleurs avec le déshydratant, mais a déclaré qu’elle les surveillerait.

« Bien qu’aucun risque de sécurité actuel n’ait été identifié, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le risque futur des gonfleurs desséchés non rappelés », a déclaré l’agence dans un document ouvrant l’enquête.

GM indique dans des documents qu’il a été informé en mars qu’un gonfleur a explosé dans une Camaro 2013 au Brésil en mai 2022. La société affirme qu’une analyse du gonfleur est toujours en cours, mais les premiers résultats indiquent que la rupture du gonfleur est liée à une fabrication défaut et n’a pas été causé par la détérioration du nitrate d’ammonium.

Les documents ne précisent pas si le conducteur de la Camaro a été blessé.

Des messages ont été laissés mardi matin pour demander des commentaires à la NHTSA et à General Motors.