Rappel émis sur des comprimés de sulfate de morphine

Un rappel a été émis concernant une marque de gélules à libération prolongée dont le dosage pourrait être incorrect dans un lot spécifique de flacons.

Selon Santé Canada, le rappel a été émis par Ethypharm Inc., le fabricant des comprimés de sulfate de morphine M-Eslon.

Certaines bouteilles étiquetées comme gélules de 30 milligrammes peuvent contenir des gélules de 60 milligrammes. Cela pourrait entraîner des surdoses potentielles pouvant entraîner de graves problèmes de santé.

« Prendre trop de morphine ou augmenter soudainement la dose pourrait potentiellement conduire à une surdose, pouvant mettre la vie en danger », peut-on lire dans l’avis de rappel. « Les symptômes d’un surdosage de morphine peuvent inclure de la confusion, des étourdissements, de la somnolence, des difficultés à se réveiller, de petites [pinpoint] pupilles, rythme cardiaque lent, respiration lente et difficile, peau froide et moite, évanouissement, convulsions, coma et mort.

La capsule de 60 milligrammes a une coiffe orange opaque et un fond transparent, tandis que la capsule de 30 milligrammes a une coiffe rose opaque et un fond transparent.

Le numéro de lot est le 43885, avec une date de péremption en avril 2026.

Si vous avez une ordonnance pour M-Eslon, vérifiez attentivement vos gélules. Si l’on vous prescrit des gélules de 30 milligrammes et qu’il y en a des de 60 milligrammes dans le flacon, ne les prenez pas et appelez immédiatement votre pharmacie. Le pharmacien vérifiera l’ordonnance et fournira un remplacement si nécessaire.

Si vous ou quelqu’un avec qui vous êtes souffrez d’une surdose, appelez immédiatement le 911.