Rappel du tapis roulant Peloton pour réduire les ventes du quatrième trimestre de 165 millions de dollars

Peloton a déclaré jeudi qu’il s’attendait à ce que ses ventes fiscales du quatrième trimestre enregistrent un impact de 165 millions de dollars en raison d’un rappel de tapis roulant.

Il a interrompu les ventes de machines dans le monde et retardera le lancement prochain de son tapis roulant moins cher aux États-Unis jusqu’à nouvel ordre.

Peloton a également déclaré qu’il s’attend à engager des frais car il offre aux clients un remboursement complet et renoncera également aux frais d’adhésion pour tous ses clients actuels de tapis de course pendant trois mois.

« Notre objectif est de disposer des meilleures caractéristiques de sécurité pour les produits de tapis roulant sur le marché », a déclaré le PDG John Foley lors d’un appel aux résultats. « Il y aura un impact financier à court terme en raison des mesures que nous prenons. »

La société s’attend à ce que les coûts combinés réduisent le BAIIA ajusté du quatrième trimestre d’environ 16 millions de dollars.

Il a mis à jour ses perspectives de ventes pour le quatrième trimestre à environ 915 millions de dollars. Les analystes réclamaient 1,12 milliard de dollars, selon les estimations de Refinitiv.

Les actions de Peloton ont augmenté de plus de 4% après les heures de négociation, les investisseurs ayant rassemblé plus de clarté sur les prévisions du fabricant d’équipements de fitness.

Peloton prévoit désormais un chiffre d’affaires annuel de 4 milliards de dollars, y compris les contributions de sa récente acquisition Precor et en tenant compte des remboursements et des retours sur tapis roulant. Les analystes recherchaient 4,1 milliards de dollars.

Un jour plus tôt, Peloton a publié un rappel volontaire de tous les tapis roulants, après qu’un enfant est mort et des dizaines d’autres ont été blessés dans des accidents impliquant ses machines. Le rappel concerne environ 125 000 machines Tread + et environ 1050 produits Tread aux États-Unis.

« Je pense que le Tread reviendra sur le marché beaucoup plus tôt que le Tread + », a déclaré Foley jeudi.