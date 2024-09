Rappel du lait Lactaid dans 27 États en raison de traces potentielles d’amandes non mentionnées sur les étiquettes

La société laitière HP Hood a volontairement rappelé Lactaid, un lait laitier sans lactose, dans 27 États en raison d’une exposition potentielle aux amandes, selon la société et la Food and Drug Administration.

Le lait peut contenir des traces d’amandes, qui ne sont pas mentionnées sur l’étiquette et qui pourraient présenter un risque pour les personnes allergiques ou très sensibles si elles consomment ces produits. La FDA indique que ces personnes risquent de développer une réaction allergique grave, voire mortelle.

HP Hood a émis le rappel vendredi sur des contenants de 96 onces de lait Lactaid entier, à 1 %, à 2 %, sans matières grasses et enrichi en calcium à 2 % qui ont été expédiés aux détaillants et aux grossistes du 5 au 18 septembre.

Ce problème a été découvert lors de programmes d’entretien de routine qui ont révélé la présence potentielle de traces d’amandes.

Les États où le lait rappelé a été vendu comprennent l’Alabama, le Colorado, le Connecticut, la Floride, la Géorgie, l’Iowa, l’Illinois, l’Indiana, le Kansas, le Kentucky, la Louisiane, le Maryland, le Michigan, le Minnesota, le Missouri, le Mississippi, la Caroline du Nord, le Nebraska, le New Jersey, New York, l’Ohio, l’Oklahoma, la Pennsylvanie, le Texas, la Virginie, le Wisconsin et le Wyoming.

Aucune maladie ou réaction allergique n’a été signalée suite à la consommation du produit.

Le rappel ne s’applique qu’aux produits portant le code 51-4109 P2 et des dates de péremption spécifiques. annoncé par la FDA.

Toute personne ayant acheté un produit concerné par le rappel peut le retourner au magasin où il a été acheté pour un remboursement complet ou un échange.