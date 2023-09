Rappel des ressources disponibles pour les personnes touchées par les incendies de forêt à West Kelowna

Alors que les résidents continuent de rentrer chez eux ou commencent à reconstruire après le pire incendie de forêt de McDougall Creek, cela leur rappelle qu’ils ne sont pas seuls sur cette route.

Mardi 12 septembre, le Centre des opérations d’urgence (COU) de Central Okanagan a organisé une séance d’information en ligne à l’intention des propriétaires fonciers du district régional de Central Okanagan (RDCO), de la Première Nation de Westbank (WFN) et de la ville de West Kelowna.

Il a fourni des informations pour aider les personnes faisant l’objet d’un ordre d’évacuation ou qui sont récemment rentrées chez elles, y compris celles qui ont subi des dommages ou des pertes matérielles.

«Nous nous efforcerons de ramener tout le monde à la maison aussi rapidement et en toute sécurité que possible», a déclaré Chris Anderson du COU.

Des travaux sont toujours en cours pour remplacer l’eau, les égouts et d’autres services publics endommagés, ainsi que pour évaluer les arbres dangereux, les points chauds et les incendies souterrains qui pourraient encore brûler.

« Faites attention aux gens de votre quartier lorsque vous rentrez chez vous », a déclaré Lance Kayfish, du COU. « Éloignez-vous des arbres brûlés. »

Kayfish a également encouragé les propriétaires à rester en contact avec leur compagnie d’assurance, leur entrepreneur ou leur entreprise de restauration pendant qu’ils nettoient et reconstruisent.

« Il est important d’embaucher des professionnels qualifiés pour vous aider tout au long du processus. Des matières dangereuses pourraient être présentes dans les déchets de démolition et une évaluation des matières dangereuses sera nécessaire.

Le RDCO travaille avec une entreprise locale pour faciliter la collecte en bordure de rue des réfrigérateurs et des congélateurs.

David Cooper de BC Hydro a déclaré que les travaux se poursuivent également pour rétablir l’électricité dans les maisons.

« Notre système électrique a subi des dégâts assez importants », a-t-il déclaré.

Sur les 584 propriétés qui ont perdu le courant, 462 ont été reconnectées. Cooper s’attend à ce que le courant soit rétabli dans les propriétés restantes d’ici le 21 septembre.

« Nous disposons d’une liste de compteurs qui ont été détruits et nous avons demandé la fermeture de ces comptes », a-t-il déclaré. « La dernière chose que vous souhaiterez, c’est de recevoir une facture de BC Hydro pour une estimation. »

Cooper a déclaré que des crédits de facture seraient également accordés aux clients.

« Nous devons vous aider pour tout ce dont vous pourriez avoir besoin. »

Le responsable du rétablissement, Steve Schell, du Resiliency Centre de West Kelowna, a rappelé aux résidents qu’ils constituent un point de contact unique pour obtenir des informations et des conseils.

« Nous les encourageons fortement à venir nous voir ici et nous pourrons leur fournir ces informations », a-t-il ajouté.

Le centre de résilience est situé au 3031 Louie Drive, à côté d’Arby’s.

La Société des services d’urgence des Premières Nations (FNESS) compte également un représentant au centre.

« Particulièrement pour relever les défis auxquels sont confrontés les peuples autochtones », a déclaré Jim MacDonald de la FNESS. « Pour les aider à mieux comprendre le soutien qui leur est offert. »

Les responsables de Interior Health ont noté que des services de conseil sont disponibles pour toute personne qui pourrait en avoir besoin.

Des informations et des ressources peuvent être trouvées sur les sites Web du COU, du RDCO, de la FNESS, de la WFN et de la ville de West Kelowna et de Interior Health.

Incendies de forêt en Colombie-Britannique 2023bcwildfireDéclaration d’urgence de la Ville de West KelownaPréparation aux situations d’urgencePremières Nations