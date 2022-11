Rappel des médicaments contre l’hypertension : discutez des risques avec votre médecin

Deux lots de comprimés de quinapril et d’hydrochlorothiazide fabriqués par Aurobindo Pharma USA sont rappelés parce qu’ils contiennent des niveaux trop élevés de nitrosamines. Ces composés se trouvent couramment dans l’eau et les aliments, y compris les viandes, les produits laitiers et les légumes à de faibles niveaux, mais peuvent augmenter le risque de cancer si les gens y sont exposés au-dessus des niveaux acceptables sur de longues périodes, selon le rappel volontaire d’Aurobindo. , qui a été publié par la Food and Drug Administration des États-Unis le mois dernier.

Le quinapril et l’hydrochlorothiazide sont utilisés pour traiter l’hypertension ou l’hypertension artérielle. Deux lots de 20 mg/12,5 mg d’Aurobindo sont inclus dans le rappel, tous deux avec des dates d’expiration jusqu’en janvier 2023, et les numéros de lot spécifiques peuvent être trouvés dans le rappel annonce le 25 octobre. Les comprimés sont de couleur rose et ronds, avec “D” imprimé sur un côté et “19” sur l’autre côté.

Si vous avez ce médicament, vous devriez en parler avec votre médecin avant d’arrêter de le prendre, selon l’avis publié par la FDA. Hypertension artérielle non traitée peut augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque et d’autres problèmes de santé graves ou urgences médicales, vous devriez donc discuter des risques et des avantages de tout changement de médicament.

FDA



À ce jour, a déclaré Aurobindo, il n’a reçu aucun rapport d’événements indésirables liés au rappel. Les consommateurs ayant des questions médicales sur le rappel peuvent contacter l’entreprise au 866-850-2876 (option 2) ou envoyer un courriel à Aurobindo à pvg@aurobindousa.com. Pour toute question concernant les retours, les consommateurs peuvent appeler le 888-504-2014.

Autres médicaments contre l’hypertension sous différentes marques ont été rappelés cette année pour la même préoccupation concernant des niveaux excessivement élevés de nitrosamine. Comme le New York Times a rapporté, la “vague” de rappels est probablement due à une augmentation des tests pour des choses comme les nitrosamines. De nombreux médicaments ou rappels cosmétiques sur une contamination potentielle ou des impuretés ne sont pas destinés à alarmer ou à dire que les consommateurs seront immédiatement lésés lors de l’utilisation d’un produit rappelé. Au lieu de cela, la préoccupation porte généralement sur une utilisation fréquente sur une longue période de temps.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.