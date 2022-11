Rappel des fermetures de routes avant le jour du Souvenir de Kelowna

Ce vendredi est le jour du Souvenir et il y aura des fermetures de routes et des restrictions de stationnement autour de Kelowna.

La filiale 26 de la Légion royale canadienne de Kelowna dirigera un défilé dans le centre-ville et la cérémonie commémorative.

À partir de 10h40, le défilé commencera le long du lac depuis Stuart Park et descendra Abbott Street jusqu’à City Park. Pour cette raison, à compter de 10 h 30, Abbott sera fermée à la circulation entre l’avenue Bernard et l’avenue Lawrence. Des barricades seront également sur Bernard à Mill Street.

Après la cérémonie du jour du Souvenir au cénotaphe du parc municipal, le défilé se dirigera vers l’hôtel de ville le long de l’avenue Lawrence et de la rue Water. De 11 h 30 à 12 h 30, l’avenue Lawrence sera fermée entre la rue Water et la rue Abbott et la rue Water sera fermée entre l’avenue Lawrence et le rond-point Queensway.

De 7 h à 12 h 30, le stationnement sera limité le long du parcours du défilé. Toutes les restrictions de stationnement et les fermetures de routes devraient être rouvertes à 13 h.

KelownaJour du SouvenirTrafic