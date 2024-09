Rappel d’encres de tatouage au Canada en raison de problèmes de contamination – National

Santé Canada met en garde contre le rappel de certaines encres de tatouage qui peuvent présenter un risque d’infection cutanée.

Deux types de pigments de tatouage à base d’eau de la marque Bloodline ont été rappelés mercredià savoir All Purpose Black et Carolina Blue, en raison d’une « contamination microbienne potentielle ».

« Les produits rappelés peuvent être contaminés par certains micro-organismes qui peuvent présenter un risque pour la santé des consommateurs », a déclaré Santé Canada.

L’agence a déclaré que l’utilisation d’encre de tatouage contaminée « peut présenter un risque d’infection cutanée ».

Encres de tatouage de marque Bloodline rappelées au Canada en raison d’une contamination microbienne potentielle.

Environ 120 unités des produits touchés ont été vendues au Canada jusqu’en août.

Les encres rappelées ont été fabriquées aux États-Unis l’année dernière par la société Sierra Stain LLC, basée au Nevada, et devaient expirer le 1er juillet 2026.

Santé Canada a exhorté les consommateurs à « cesser immédiatement d’utiliser le produit rappelé » et à s’en débarrasser conformément aux directives municipales en matière de déchets dangereux.

Le rappel ne se limite pas au Canada, car trois pigments de tatouage à base d’eau de Bloodline ont également été rappelés aux États-Unis le mois dernier.

Aucune blessure ni incident n’a été signalé au Canada ou aux États-Unis en lien avec les encres concernées, en date du 4 septembre.

La FDA a noté que Bloodline Inks et sa société Sierra Stain LLC « ne sont plus en activité et ne fabriquent plus de produits d’encre de tatouage ».

Certains symptômes courants d’infections associées à l’encre de tatouage comprennent l’apparition d’éruptions cutanées ou de lésions constituées de papules rouges uniquement dans les zones où l’encre contaminée a été appliquée, selon Santé Canada.

Des cicatrices permanentes peuvent également apparaître dans certaines infections de tatouage, a déclaré la FDA.