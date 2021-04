Une marque populaire de vitamines a rappelé certains de ses produits gommeux parce qu’ils pouvaient contenir du métal.

Dans un avis de rappel publié mardi sur le site Web de la Food and Drug Administration, Church & Dwight, basé au New Jersey, a déclaré avoir « lancé un rappel volontaire de certains produits gommeux de vitafusion après que l’enquête de la société sur deux rapports de consommateurs a identifié la présence possible d’un matériau en treillis métallique. . «

Les produits ont été fabriqués du 29 octobre au 3 novembre, indique l’avis, et la société n’est au courant d’aucun rapport de maladie ou de blessure chez le consommateur. Cependant, il a déclaré que dans « certains cas graves, l’ingestion d’un matériau métallique pourrait entraîner des dommages au tube digestif ».

Sur son site Web, la société a déclaré que le rappel concernait « certains produits vitaminés qui ont été fabriqués dans un délai très limité en raison d’un problème isolé dans l’une de nos installations de fabrication ».

Les produits concernés ont été distribués aux magasins et aux détaillants en ligne du 13 novembre au 9 avril. Une liste des détaillants qui vendaient les produits n’était pas disponible mercredi.

Deux des produits – la mélatonine pour enfants et Fiber Well 90-count – ont été vendus dans les épiceries Publix, selon un avis de rappel sur le site Web de Publix.

Les consommateurs qui ont acheté les vitamines concernées doivent «cesser de consommer immédiatement» et peuvent obtenir un remboursement complet en appelant l’équipe de la consommation de l’entreprise au 1-800-981-4710 «avant de jeter le produit».

En cas de maladie ou de blessure, l’avis de rappel dit d’appeler le 1-888-234-1828.

Alerte de rappel: liste des vitamines affectées

Les produits de vitamines gommeuses rappelés sont énumérés ci-dessous avec le code de produit universel (CUP), le code de lot et la date d’expiration. La société a déclaré qu’aucun autre produit n’était inclus dans ce rappel.

Vitafusion Kids Melatonin, 50 unités, UPC 0-2791-00170-8, code de lot WA03076268, date d’expiration novembre 2022

Puits de fibre Vitafusion, 220 unités, UPC 0-27917-01984-0; code de lot WA03087520, date d’expiration novembre 2022; code de lot WA02487524, date d’expiration septembre 2022; et code de lot WA03086273, date d’expiration novembre 2022

Vitafusion SleepWell, 250 unités, UPC 0-27917-02524-7, code de lot WA03077414, date d’expiration novembre 2022

Vitafusion MultiVites, 150 unités, UPC 0-27917-01919-2, code de lot WA03044959, date d’expiration avril 2022

Vitafusion Mélatonine, 44 unités, UPC 0-27917-28011-0, code de lot WA03076270, date d’expiration novembre 2022

Vitafusion Melatonin, 140 unités, UPC 0-27917-02671-8; code de lot WA03076990, date d’expiration novembre 2022; code de lot WA03077852, date d’expiration novembre 2022; et code de lot WA02608988, date d’expiration septembre 2022

Vitafusion Fiber Well, 90 unités, UPC 0-27917-01890-4, code de lot WA02187020, date d’expiration août 2022; code de lot WA03086671, date d’expiration novembre 2022 et code de lot WA03087521, date d’expiration novembre 2022

