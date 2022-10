Rappel de véhicule électrique : problème de fixation desserrée de Rivian Automotive

IRVINE, Californie –

Le constructeur de camions électriques et de VUS Rivian Automotive a annoncé vendredi qu’il rappelait presque tous les véhicules qu’il avait livrés aux clients afin de resserrer une fixation desserrée qui pourrait potentiellement affecter la capacité de conduite des conducteurs.

La société, qui a été fondée en 2009, a déclaré qu’elle rappelait environ 13 000 véhicules car une attache reliant le bras de commande supérieur avant et le porte-fusée du véhicule n’était peut-être pas suffisamment serrée.

Il y a eu sept rapports potentiellement liés au problème, mais aucune blessure n’a été signalée, a déclaré Rivian.

“Si vous ressentez un bruit excessif, des vibrations ou une dureté de la suspension avant, ou un changement dans les performances ou la sensation de la direction, vous devez appeler immédiatement”, a écrit le PDG de Rivian, RJ Scaringe, dans une lettre aux propriétaires de véhicules.

La société basée à Irvine, en Californie, a déclaré que le correctif ne prendrait que quelques minutes et qu’elle s’attend à avoir terminé les réparations sur chacun d’eux dans environ 30 jours, avec la collaboration du client.

Rivian vise à tirer parti de l’appétit croissant des consommateurs et des investisseurs pour les véhicules électriques. Elle fait partie d’une longue lignée d’entreprises, nouvelles et anciennes, qui tentent de retirer des parts de marché à Tesla.

Il est devenu public l’année dernière et sa valeur marchande a rapidement dépassé celle de Ford et de General Motors pour devenir le deuxième constructeur automobile américain le plus précieux derrière Tesla. Mais ce n’est plus le cas : les actions de la société ont chuté de 67 % jusqu’à présent cette année.

Le mois dernier, Rivian a déclaré qu’il s’associait à Mercedes-Benz pour construire une usine en Europe qui produira des fourgonnettes électriques pour les deux sociétés.