Rappel de soupe : voyez si vous êtes affecté par l’incident d’étiquetage de Rao

Vous ne me trouverez pas souvent en train de dire du mal de Rao. Il se trouve que la marque fabrique le l’argent peut acheter (et cela coûte de l’argent). Mais le producteur d’aliments de spécialité italiens bien-aimés s’est retrouvé dans un pétrin après avoir mis la mauvaise soupe dans des bocaux et les avoir mis en vente. Mardi, la société mère de Rao, Sovos Brands Intermediate, a émis un rappel volontaire de soupe au poulet et aux gnocchis. Il s’avère que certains pots contiennent en fait du Minestrone aux légumes.

Les deux soupes semblent plutôt délicieuses, alors où est le mal ? La soupe Minestrone aux légumes de Rao contient des œufs, contrairement à la soupe au poulet et aux gnocchis. Toute personne ayant un allergie aux oeufs ou qui évite les œufs pour d’autres raisons voudra regarder de plus près le contenu. (Oeufs juste Je n’arrive pas à rester à l’écart des nouvellespeuvent-ils?)

Les bocaux de soupe mal emballés sont facilement identifiables : la soupe poulet-gnocchi est crémeuse avec une légère teinte verte, tandis que le minestrone à base de tomate est d’un rouge sombre. Vous pouvez également rechercher le texte suivant au-dessus de Rao’s Chicken and Gnocchi : Meilleur avant le 15 NOV 2024, EST 251, date de code 2320, MDV 046030Z009, UPC 747479400015.

Des pots de soupe de Rao, désormais rappelés, étaient sur les étagères entre le 8 décembre 2022 et le 27 janvier 2023, chez un certain nombre de détaillants, y compris Walmartdans les États suivants : Alabama, Arizona, Arkansas, Californie, Colorado, Connecticut, Floride, Géorgie, Illinois, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiane, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Caroline du Nord, Ohio, Oregon, Pennsylvanie, Tennessee, Texas, Utah, Virginie et Wisconsin.

Si vous avez la soupe au poulet et aux gnocchis mal étiquetée, vous pouvez la rapporter au détaillant pour un remboursement complet. Vous pouvez également appeler la société au 800-466-3623 avec des questions ou des préoccupations.

